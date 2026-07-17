Son dakika... İngiltere'nin yeni lideri belli oldu

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İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi, 17 Temmuz'da Andy Burnham'ı yeni lideri olarak onayladı. Partinin parlamentodaki çoğunluğu sayesinde Burnham'ın ülkenin bir sonraki başbakanı olması bekleniyor.

56 yaşındaki deneyimli siyasetçinin, 20 Temmuz'da Keir Starmer'dan başbakanlık görevini devralacağı belirtildi. Burnham, son 10 yılda İngiltere'nin yedinci başbakanı olacak.

GÖREVİ 20 TEMMUZ'DA DEVRALMASI BEKLENİYOR

Burnham'ın göreve başlaması, dokuz yıllık aranın ardından Parlamento'ya dönüşünden yalnızca dört hafta sonra gerçekleşecek.

Parlamentoda ezici çoğunluğa sahip olan İşçi Partisi'nin liderlik yarışında tek aday olan Burnham'ın liderliği resmen kesinleşti.

"KUZEYİN KRALI" OLARAK ANILIYOR

Manchester Belediye Başkanlığı görevini üst üste üç kez kazanan Burnham, bu başarısı nedeniyle kamuoyunda "Kuzeyin Kralı" olarak anılıyor.

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Burnham, İşçi Partisi liderliği için üç kez aday olmuştu. Burnham, daha önce 2010 yılında Ed Miliband'a, 2015 yılında ise Jeremy Corbyn'e karşı girdiği yarışları kaybetmişti. Bu kez ise tek aday olarak partinin liderliğine seçildi.