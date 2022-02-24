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Son dakika haberi | İngiltere'den Rusya'ya dev yaptırım! Rus bankalar finansal sistemden çıkarılıyor

#Boris Johnson#Ukrayna#Rusya
Son dakika haberi | İngiltereden Rusyaya dev yaptırım Rus bankalar finansal sistemden çıkarılıyor

Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekâtı sonrası Batı ülkelerinden Rusya'ya yönelik yaptırım açıklamaları gelmeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar kapsamında Rus bankalarının Londra finansal siteminden çıkarılacağını duyurdu.

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Boris Johnson, Parlamento'da yaptığı konuşmada Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları açıkladı.

Johnson'ın açıkladığı yaptırım kararları şu şekilde:

- Tüm büyük Rus bankalarının varlıkları dondurulacak ve bu bankalar Birleşik Krallık finansal sisteminden çıkarılacak. Yasa büyük Rus şirketlerinin ve kamunun Birleşik Krallık piyasalarından finans bulma ve borç almasını engelleyecek.

- 100'ü aşkın yeni kişi ve kurumun varlıkları dondurulacak.

- Aeroflot Havayolları uçaklarının Birleşik Krallık'a uçuşları yasaklanacak.

RUSLARIN BİRLEŞİK KRALLIKTAKİ BANKA HESAPLARINDA KISITLAMA

- Birkaç gün içinde Birleşik Krallık yüksek teknoloji ürünleri ve rafineri ekipmanlarının ihracatını durduracak.

- Rusların Birleşik Krallık bankalarında hesaplarına yatırabileceği para miktarına kısıtlamalar getirilecek.

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- Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması dahil hiçbir şey olasılık dışı değil.

- Benzer yaptırımlar Ukrayna saldırısındaki rolü nedeniyle Belarus'a da uygulanacak.

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