Son dakika haberi | İngiltere'den Rusya'ya dev yaptırım! Rus bankalar finansal sistemden çıkarılıyor

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Boris Johnson, Parlamento'da yaptığı konuşmada Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları açıkladı.

Johnson'ın açıkladığı yaptırım kararları şu şekilde:

- Tüm büyük Rus bankalarının varlıkları dondurulacak ve bu bankalar Birleşik Krallık finansal sisteminden çıkarılacak. Yasa büyük Rus şirketlerinin ve kamunun Birleşik Krallık piyasalarından finans bulma ve borç almasını engelleyecek.

- 100'ü aşkın yeni kişi ve kurumun varlıkları dondurulacak.

- Aeroflot Havayolları uçaklarının Birleşik Krallık'a uçuşları yasaklanacak.

RUSLARIN BİRLEŞİK KRALLIKTAKİ BANKA HESAPLARINDA KISITLAMA

- Birkaç gün içinde Birleşik Krallık yüksek teknoloji ürünleri ve rafineri ekipmanlarının ihracatını durduracak.

- Rusların Birleşik Krallık bankalarında hesaplarına yatırabileceği para miktarına kısıtlamalar getirilecek.

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- Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması dahil hiçbir şey olasılık dışı değil.

- Benzer yaptırımlar Ukrayna saldırısındaki rolü nedeniyle Belarus'a da uygulanacak.