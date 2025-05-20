Son dakika... İngiltere'den İsrail'e yaptırım kararı

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İngiltere, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletme kararını kınamasının ardından İsrail ile serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakereyi askıya aldı ve İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Art arda açıklanan kararları İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy duyurdu. Lammy, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yardım ablukasını "acımasızlık" olarak nitelendirdi. Lammy, Gazze'ye insani yardımın ulaşmasını engelleyen 11 haftalık ablukanın “savunulamaz ve zalimce” olduğunu söyledi. Lammy ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'deki ablukanın "hemen sonlanması" çağrısında bulundu.

İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, şiddet olayları nedeniyle Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulama kararı alındığı belirtildi.

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İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

İngiliz Bakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de kullanılmaması için İsrail'e silah satışını durdurduk. İsrail'in bu tavrını sona erdirmesi gerekiyor. Gazze'deki savaşı durdurmadığı takdirde daha ileri kararlar alacağız. Adil ve kalıcı barışın yegane çerçevesi olmaya devam eden iki devletli çözümden vazgeçmeyeceğiz"

İSRAİL'DEN İNGİLTERE'YE YANIT

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'e yanıt verdi.

Marmorstein, "İngiliz mandası 77 yıl önce sona erdi. İsrail'in güvenlik mücadelesini, dışardan gelen baskılar alıkoyamayacak" dedi.

Marmorstein, verdiği yanıtta şöyle konuştu:



"Serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakere, İngiltere tarafından hiç ilerletilmedi. Dahası, bu anlaşma her iki ülkenin de karşılıklı yararına olacaktı. Eğer İngiliz hükümeti İsrail karşıtlığı ve iç siyasi kaygılar nedeniyle İngiliz ekonomisine zarar vermek istiyorsa, bu kendi takdiridir"

Marmorstein ayrıca, Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilere karşı uygulanan yaptırımların “üzücü" olduğunu da sözlerine ekledi.

İNGİLTERE, FRANSA VE KANADA'DAN İSRAİL'E KINAMA

İngiltere, Fransa ve Kanada yaptıkları ortak açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletme kararını kınadı.

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İsrail hükümet yetkililerinin Gazze'deki insanları yerinden etme yönünde kullandığı ifadelerle ilgili, "İsrail hükümeti üyelerinin kullandığı nefret dilini kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, İsrail'in kendisini savunma hakkına verilen destek yinelenirken, "Ancak bu tırmanış tamamen orantısız. Netanyahu hükümeti korkunç eylemlerini sürdürürken durup izleyemeyiz. İsrail yeni askeri operasyonlarını durdurmaz ve insani yardıma koyduğu engelleri kaldırmazsa bunlara karşı daha somut adımlar atacağız" ifadelerine yer verildi.