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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 27.08.2021 - 10:25 | Son Güncelleme:

Son dakika: İngiltere'den flaş Afganistan kararı

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Son dakika: İngiltere'den flaş Afganistan kararı

Dün onlarca kişinin hayatına mal olan terör saldırısına sahne olan Kabil'de binlerce kişinin tahliye için bekleyişi sürerken İngiltere'den flaş bir açıklama geldi.

Afganistan'ın başkenti Kabildeki havalimanındaki tahliyeler için zaman daralıyor.

Taliban'ın 31 Ağustos son tarihtir ve bu tarih uzatılmayacak' açıklaması sonrası bölgede adete zamana karşı yarış sürüyor.

Yoğun bir tahliye faaliyeti yürüten İngiltere'den konu ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Afganistan'dan tahliyelerini 'birkaç saat içinde' tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Son dakika: Kabilde havalimanındaki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 90a yükseldi
Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 90'a yükseldi

Wallace Sky News'e verdiği demeçte 'Genel olarak ana işlem artık kapandı ve birkaç saatimiz var' dedi.

Ağustos ortasından bu yana yaklaşık 14.000 İngiliz vatandaşı ve Afgan'ın kurtarıldığını söyleyen Wallace, terör saldırısının bu kararı almalarında etkili olmadığını savundu.

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