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Son dakika: İngiltere'deki parti skandalında beklenen rapor açıklandı

#Boris Johnson#İngiltere#Rapor
Son dakika: İngilteredeki parti skandalında beklenen rapor açıklandı

İngiltere'de yaşanan parti skandalı ile ilgili beklenen rapor bugün açıklandı. Raporda Başbakanlık bahçesinde gerçekleştirilen partinin izin alınmadan yapıldığı belirtildi.

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İngiltere'de, koronavirüs kısıtlamaları sürerken Başbakanlık'ta organize edilen partilere ilişkin resmi soruşturma tamamlandı. Soruşturmada, Başbakan Boris Johnson ve personelinin, kısıtlamaları ihlal edip etmedikleri incelendi

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LİDERLİK BAŞARISIZLIĞI

Soruşturmayı yürüten kıdemli memur Sue Gray,  Başbakanlık bahçesinde gerçekleştirilen partinin izin alınmadan yapıldığı belirtti. Gray 12 sayfalık raporunda, "Durum Başbakanlık Ofisi'nde liderlik ve sağduyu eksikliğini gösteriyor. Bazı olayların gerçekleşmesine izin verilmemeliydi." dedi.

Raporda ayrıca İngiliz halkının sosyalleşmesinin büyük ölçüde yasaklandığı bir zamanda, çeşitli vesilelerle "aşırı alkol tüketimi" kınandı.

BAŞBAKAN'IN İSTİFASI İSTENİYOR

Muhafazakar Parti'nin bazı milletvekilleri, Koronavirüs kısıtlamaları döneminde Başbakanlık Konutu'nda partiler düzenlendiğinin ortaya çıkması sonrası Johnson'ın istifasını talep ediyor.

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16 FARKLI PARTİ YAPILDI

Basında çıkan haberlere göre, pandemide yürürlükte olan kısıtlamalar sırasında Başbakanlık Konutu'nda ve diğer hükümet dairelerinde 16 farklı toplantı yapıldı. 

BİR SORUŞTUMA DA EMNİYET'TEN

Londra Emniyet Müdürlüğü de Koronavirüs kısıtlamaları sürerken Başbakanlık'ta partiler düzenlenerek suç işlenip işlenmediğine yönelik soruşturma başlatmıştı.

JOHNSON ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Johnson daha önce 20 Mayıs 2020'deki bir "içkili" etkinliğe katıldığı için özür dilemiş, bunun "işle ilgili bir etkinlik" olduğunu sandığını ifade etmişti. Daha sonra Johnson için bir doğum günü partisi düzenlendiği iddiaları da gündeme geldi.

Partinin 360 milletvekilinden 54'ünün resmi talebi halinde, Johnson için Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda güven oylaması yapılacak.

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