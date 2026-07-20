İngiltere'de yeni başbakan belli oldu: 'Kuzeyin kralı' Downing Street'i devraldı

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İngiltere'de istifa eden eski başbakan Keir Starmer'in yerine geçecek isim belli oldu. Eski Liverpool Belediye Başkanı Andy Burnham, İşçi Partisi'nin lideri olarak seçildi. Burnham, başbakanlık koltuğunu Starmer'den devraldı.

Burnham, Downing Street'te yaptığı ilk açıklamada, yeni bir ekonomik model oluşturacaklarını belirtti. Daha işbirlikçi ve çözüm üretici bir siyasete ihtiyaç duyulduğunu savunan Burnham, hayatın temel ihtiyaçlarının toplumun kontrolüne verilmesi gerektiğini kaydetti.

Burnham, yeni bir 10 senelik plan duyuracağını ifade ederek, "İngiliz endüstrisini geri getirmeliyiz" dedi.

İngiltere'nin yeni başbakanı, gençlere destek sözü verdi.

Kuzey İngiltere'yi temsil eden söylemi, samimi üslubu ve güçlü iletişim becerileriyle tanınan Andy Burnham, 9 yıldır Büyük Manchester Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor. Destekçileri, Burnham'ın İşçi Partisi'nin seçmenlerle bağını yeniden kurabilecek bir isim olduğunu belirtirken, eleştirmenler onu değişen siyasi koşullara hızla uyum sağlayabilen bir politikacı olarak tanımlıyor. Burnham, Keir Starmer'ın istifasının "bir geçiş döneminin başlangıcı" olduğunu ifade etmişti.

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Yeni İngiltere Başbakanı Andy Burnham

ANDY BURNHAM KİMDİR

1970 yılında Liverpool'da telefon mühendisi bir baba ile doktor resepsiyonisti bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Burnham, çocukluk yıllarını Cheshire'daki Culcheth köyünde geçirdi. İrlanda kökenli olan siyasetçi, Roma Katolik okullarında eğitim aldı ve zaman zaman siyasi söylemini inancıyla harmanladı. Cambridge Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyan Burnham, mezuniyet sonrasında Güney Londra milletvekili Tessa Jowell'in yanında araştırmacı olarak çalıştı ve ardından dönemin Kültür Bakanı Chris Smith'in danışmanlığını üstlendi.

AİLE HAYATI

Cambridge yıllarında Hollanda doğumlu Marie-France Van Heel ile evlenen Burnham, bu evlilikten üç çocuk sahibi oldu. Aile yaşamı ile siyasi kariyeri arasındaki dengeyi kurmanın zorluklarına dair açıklamalarıyla dikkat çeken Burnham, 2009'da The Guardian'a verdiği demeçte, "Eşim hamile kaldığında aslında o dönemde çocuk sahibi olmayı planlamamıştık çünkü iş hayatında istikrarın önemli olduğunu düşünüyordum. Jimmy 8 aylıkken, ekim 2000'de evlendik ve ben de milletvekilliği adaylığını kazanmak için zorlu bir mücadele veriyordum" ifadelerini kullandı.

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SİYASİ KARİYERİ

2001 yılında yaşadığı bölgeye yakın olan Leigh'i temsilen Parlamento'ya giren Burnham, Tony Blair döneminde genç bir bakan olarak kabinede görev aldı. Hazine Baş Sekreterliği, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı görevlerini üstlenen siyasetçi, 2010 genel seçimlerinde İşçi Partisi'nin kaybetmesinin ardından parti liderliği yarışına katıldı ve dördüncü sırada tamamladı.

NASIL "KUZEYİN KRALI" OLDU

2009 yılında Hillsborough faciasının 20'nci yılındaki anma töreni, Burnham'ın siyasi kariyerinde dönüm noktası oldu. 97 Liverpool taraftarının stadyumda yaşanan izdiham sonucu hayatını kaybettiği facianın ardından, ailelerin adalet talebini destekleyen Burnham'ın girişimleri ikinci bir soruşturmanın başlatılmasına katkı sağladı. 2017'de Westminster'dan ayrılarak Büyük Manchester Belediye Başkanı seçilen Burnham, Covid-19 salgını sırasında hükümetin karantina önlemlerinin kuzey bölgelerini olumsuz etkilediğini savundu ve Manchester'daki konuşmalarıyla ulusal çapta destek topladı. Bu sürecin ardından destekçileri ona "kuzeyin kralı" lakabını verdi.

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Burnham'ın kariyeri boyunca öne çıkan söylemlerinden biri, İngiltere'nin aşırı derecede Londra merkezli yönetildiği yönündeki eleştirisi oldu. Bölgesel eşitsizliklerin ülkeye zarar verdiğini ilk Parlamento konuşmasından itibaren dile getiren Burnham, bu tutumunu belediye başkanlığı döneminde de sürdürdü.

STARMER İLE FARKLARI

New York Times'ın haberine göre, Tony Blair döneminde danışmanlık yapan ve Burnham'ı uzun yıllardır tanıyan John McTernan, "O sadece iyimser ve mutlu bir siyasetçi olmaktan keyif alıyor gibi görünüyor. Liderler ya size ilham verir ya da sizi biraz moral olarak çökertir" değerlendirmesinde bulundu. İngiliz siyasetinde karizmatik, kuzeyli ve iyimser bir figür olarak tanınan Burnham, halen İşçi Partisi'nin gelecekteki lider adayları arasında gösteriliyor. Manchester'daki yerel yönetim deneyiminin onu Başbakanlık koltuğuna taşıyıp taşımayacağı ise İngiltere siyasetinin önümüzdeki dönemde yanıt arayacağı sorular arasında bulunuyor.