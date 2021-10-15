Son dakika: İngiltere'de test skandalı... On binlerce kişi ile iletişime geçilecek!

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İngiltere, Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) başlattığı soruşturmayı konuşuyor.

Eylül ayının ortalarında bazı bölgelerde keskin bir vaka düşüşü belirleyen NHS'in soruşturması on binlerce kişiye yanlış test sonucu verilmiş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Wolverhampton'daki bir Kovid test laboratuvarı bu şüphe nedeniyle kapatıldı.

Aynı habere göre, burada test olan yaklaşık 45 bin kişiye yanlış test sonucu verildi. Bu da pozitif olan pek çok kişinin kendilerini tecrit etmemesi ve virüsü yaymaya devam etmesine neden oldu.

Yanlış sonuç verilmiş olabilecek kişilerle önümüzdeki günlerde iletişime geçilerek başka bir PCR testi yaptırmaları istenecek.

YENİ VARYANT SANMIŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde İngiliz medyası bu durumun yeni bir varyantın çıktığına işaret edebileceği uyarısında bulunmuştu.

Söz konusu haberlerde daha önce Alfa varyantının bu şekilde testlerde saptanmadığının altı çizilmişti.

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Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ise bu durumdan şikayetçi olanların resmi makamlara başvurmasını istemişti.