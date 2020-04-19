Son dakika... İngiltere'de son rakamlar açıklandı: Corona Virüsten 24 saatte 596 can kaybı daha

Dünyayı etkisi altına almaya devam eden Corona Virüs salgınından en çok etkilenen İngiltere'de 596 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 16 bin 60’a yükseldi. Ülkede son bir günde 5 bin 850 kişide daha virüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı 120 bin 67’ye ulaştı.