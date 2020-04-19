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HaberlerDünya HaberleriSon dakika... İngiltere'de son rakamlar açıklandı: Corona Virüsten 24 saatte 596 can kaybı daha
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Dünya
DHA
Haber Giriş: 19.04.2020 - 16:34,Son Güncelleme:

Son dakika... İngiltere'de son rakamlar açıklandı: Corona Virüsten 24 saatte 596 can kaybı daha

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Son dakika... İngiltere'de son rakamlar açıklandı: Corona Virüsten 24 saatte 596 can kaybı daha
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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 596 artarak 16 bin 60 oldu.

 

Dünyayı etkisi altına almaya devam eden Corona Virüs salgınından en çok etkilenen İngiltere'de 596 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 16 bin 60’a yükseldi. Ülkede son bir günde 5 bin 850 kişide daha virüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı 120 bin 67’ye ulaştı.

Son dakika... İngilterede son rakamlar açıklandı: Corona Virüsten 24 saatte 596 can kaybı daha

 

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