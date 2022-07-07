Son dakika... İngiltere'de siyasi deprem sürüyor! Ve Jonhson istifa kararı aldı

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İngiltere’de Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifa ettiğini duyurmasının ardından hükümette istifalar devam ediyor.

Dün Sunak'ın yerine göreve getirilen Nadhim Zahawi zehir zemberek bir mektup kaleme aldı. Zahawi görevi 'sadakatinden ötürü' kabul ettiğinin altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı;

'Başbakan, yapılması gerekenin ne olduğunu biliyorsun. Şimdi gitme zamanı.'

İngiliz Metro gazetesi bu gelişmeyi 'Boris Hohnson sırtından bıçaklandı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

VE JOHNSON PES ETTİ: İSTİFA EDİYOR

Bu mektuptan kısa süre sonra İngiliz basını Johnson'ın istifa kararı aldığını duyurdu. Haberlerde Johnson'un bu kararı birkaç saat içinde açıklayacağı bilgisine yer verildi.

2019 yılında İngiltere Başbakanı olan Boris Johnson'ın büyük dedesi, Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış Ali Kemal'di. 2019 yılında İngiltere Başbakanı olan Boris Johnson'ın büyük dedesi, Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış Ali Kemal'di.

MUHALEFETTEN İLK TEPKİ: GÜZEL HABER

Muhalefetteki İşçi Partisi'nden konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Açıklamada İngiliz basınında yer alan bu gelişme 'güzel haber' olarak yorumlandı.

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BBC YOL HARİTASINI AÇIKLADI

BBC ise Johnson'un Muhafazakar Parti'nin liderliğinden de istifa edeceğini duyurdu. Haberde şu ifadelere yer verildi;

'İktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğinden istifa edeceği anlaşılan Johnson'ın yerine sonbahara kadar yeni bir liderin seçilmesi, ardından Johnson'ın başbakanlık koltuğunu yeni lidere devretmesi bekleniyor.'

Downing Street konuya ilişkin açıklamasında "Başbakan bugün önemli bir açıklama yapacak" ifadelerini kullandı. Boris Johnson konuşmasını öğle yemeğinden önce yapması bekleniyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

İngiltere'de istifa eden başbakan Buckingham Sarayı'na gider ve istifasını Kraliçe'ye sunar. Daha sonra yerine yeni bir başbakan atanır.

Son yıllarda eski başbakanlar Tony Blair, David Cameron ve Theresa May de istifa ederek görevden ayrıldı. Eski başbakanların hepsi halef seçilene kadar görevde kaldı.

İLK ADAY MUHAFAZAKAR PARTİ'DEN

Muhafazakar Parti Milletvekili Steve Baker Boris Johnson'ın ardından başbakanlığa aday olmayı düşündüğünü açıkladı. Baker seçimi kazanırsa Boris Johnson'ın yeşil politikalarının çoğunu iptal edeceğini duyurdu.

İngiltere Eğitim Bakanı göreve geldikten 2 gün sonra istifa etmiş, ülkedeki istifa sayısı 54'e yükselmişti.

ONLARCA İSTİFAYA RAĞMEN DİRENMİŞTİ

Johnson, dün hükümette art arda gelen 30'dan fazla istifadan sonra, Başbakanlık görevine devam edeceği konusunda ısrar etmişti.

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İrtibat Komitesinde ifade veren Johnson, istifa konusunda ne düşündüğü sorusuna karşılık yaptığı açıklamada, "Seçilmiş olduğum işe devam edeceğim ve bunu yapmaya devam edeceğimi size söylemekten mutluluk duyuyorum" demişti.

SON KRİZ NASIL BAŞLADI?

Johnson'a yönelik son eleştirilerin temelinde Muhafazakar Parti'nin Parlamento'daki Grup Yöneticisi Chris Pincher hakkında son dönemde ortaya atılan iddialar yatıyor.

Pincher, The Sun gazetesinde hakkında çıkan taciz haberlerinden sonra görevinden istifa etmişti. Başbakan Johnson Chris Pincher hakkında geçmişte çıkan benzer iddialardan haberdar olmasına karşın onu bu göreve getirmekle suçlanıyordu.

Başbakanlık Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada taciz iddialarından haberdar olunmadığı belirtilmişti. Ancak Başbakan Johnson, Pincher hakkında üç sene önce böyle bir suçlamanın kendisine ulaştığını kabul etmişti.

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Johnson konu ile ilgili son açıklamasında bu kararından 'büyük pişmanlık' duyduğunu söylemişti. Kabindeki istifalar Johnson'un bu açıklamaları ile eş zamanlı olarak geldi.

Önce Salı günü Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid istifa etti. Ardından bakan yardımcıları ve özel sekreterler dahil en az 53 hükümet görevlisi istifa etti.

İki bakan birbirlerinden 10 dakika arayla kabineden istifa ettiklerini açıkladı. Bunu, bakan yardımcılarının ve danışmanlarının da istifaları izledi.

Sajid Javid istifa mektubunda Başbakan'a olan güvenini kaybettiğini söylemişti. Rishi Sunak da halkın hükümetlerinden etik ve dürüst davranmasını bekleme hakkı olduğunu ifade etmişti.

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Dün peş peşe gelen istifa kararlarına rağmen direnmeyi tercih eden Johnson, 'Bir Başbakan zor koşullarda görevine devam etmelidir' demişti. Dün peş peşe gelen istifa kararlarına rağmen direnmeyi tercih eden Johnson, 'Bir Başbakan zor koşullarda görevine devam etmelidir' demişti.

BORIS JOHNSON KİMDİR?

Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson olan politikacı, 19 Haziran 1964 tarihinde dünyaya geldi.

Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson, Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı.

Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi.

İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü.

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Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, 2019 yılında ülkenin yeni Başbakanı olmuştu.