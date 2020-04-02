MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... İngiltere'de Corona Virüs'ten bir günde 569 can kaybı! Başbakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
GeriDünya Son dakika... İngiltere'de Corona Virüs'ten bir günde 569 can kaybı! Başbakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - DHA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 16:09,Son Güncelleme:/

Son dakika... İngiltere'de Corona Virüs'ten bir günde 569 can kaybı! Başbakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... İngiltere'de Corona Virüs'ten bir günde 569 can kaybı! Başbakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Abone Olgoogle-news

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 569 artarak 2 bin 352'ye ulaştı. Corona Virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

İngiltere’den yapılan açıklamaya göre, karantina altında tutulan Johnson’ın karantina sürecinin uzayabileceği duyuruldu.

İngiltere Başbakanı Johnson geçtiğimiz hafta Corona Virüs testi yaptırmış, test sonucu pozitif çıkmıştı.

SON 24 SAATTE CORONA VİRÜSTEN 569 ÖLÜM

İngiltere’de Corona Virüs nedeniyle son 24 saatte 569 kişinin ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 352’ye yükseldi. Ülke genelinde 163 bin 194 test yapıldığı ve Corona Virüs tespit edilen kişilerin toplamının 33 bin 718’e çıktığı bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs testi pozitif çıktı
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle