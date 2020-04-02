Son dakika... İngiltere'de Corona Virüs'ten bir günde 569 can kaybı! Başbakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 569 artarak 2 bin 352'ye ulaştı. Corona Virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.
İngiltere’den yapılan açıklamaya göre, karantina altında tutulan Johnson’ın karantina sürecinin uzayabileceği duyuruldu.
İngiltere Başbakanı Johnson geçtiğimiz hafta Corona Virüs testi yaptırmış, test sonucu pozitif çıkmıştı.
SON 24 SAATTE CORONA VİRÜSTEN 569 ÖLÜM
İngiltere’de Corona Virüs nedeniyle son 24 saatte 569 kişinin ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 352’ye yükseldi. Ülke genelinde 163 bin 194 test yapıldığı ve Corona Virüs tespit edilen kişilerin toplamının 33 bin 718’e çıktığı bildirildi.
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