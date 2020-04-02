Son dakika... İngiltere'de Corona Virüs'ten bir günde 569 can kaybı! Başbakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

İngiltere’den yapılan açıklamaya göre, karantina altında tutulan Johnson’ın karantina sürecinin uzayabileceği duyuruldu.

İngiltere Başbakanı Johnson geçtiğimiz hafta Corona Virüs testi yaptırmış, test sonucu pozitif çıkmıştı.

SON 24 SAATTE CORONA VİRÜSTEN 569 ÖLÜM

İngiltere’de Corona Virüs nedeniyle son 24 saatte 569 kişinin ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 352’ye yükseldi. Ülke genelinde 163 bin 194 test yapıldığı ve Corona Virüs tespit edilen kişilerin toplamının 33 bin 718’e çıktığı bildirildi.