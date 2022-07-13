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Son dakika: İngiltere'de başbakanlık yarışı... İlk oylama sonuçlandı

#İngiltere#Rishi Sunak#Graham Brady
Son dakika: İngilterede başbakanlık yarışı... İlk oylama sonuçlandı

İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady, yeni parti lideri ve başbakan seçimi için yapılan oylamada, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın 88, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt’un 67, Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın 50, Galler ve İngiltere Başsavcısı Suella Braverman 32, eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch 40 ve milletvekili Tom Tugenhadt 37 oy aldığını, 30 oy barajını geçemeyen milletvekili Jeremy Hunt'ın 18, yeni Maliye Bakanı Nadhim Zahawi ise 25 oy alarak seçim yarışından elendiğini açıkladı.

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#İngiltere#Rishi Sunak#Graham Brady

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