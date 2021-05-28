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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 28.05.2021 - 14:47 | Son Güncelleme:

Son dakika: İngiltere tek dozluk Johnson & Johnson aşısına onay verdi!

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Son dakika: İngiltere tek dozluk Johnson & Johnson aşısına onay verdi!

Son dakika haberine göre İngiltere Sağlık Bakanlığı Johnson & Johnson aşısının ülkede kullanımına onay verildiğini açıkladı.

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre İngiltere Sağlık Bakanlığı Johnson & Johnson aşısının ülkede kullanımına onay verildiğini açıkladı.

Böylelikle Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısı ülkede kullanımı onaylanan dördüncü aşı oldu.

Yapılan açıklamada Janssen olarak da anılan aşı için 20 milyon doz sipariş verileceği bildirildi. Johnson & Johnson aşısı tek doz olarak uygulanıyor.

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