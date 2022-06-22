Son dakika: İngiltere Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelecek olan Wallace, Bakan Akar ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.



Görüşmelerde Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel sorunların ele alınması bekleniyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI DA GELİYOR

İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss da çeşitli temaslarla bulunmak için Türkiye'ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığı'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss, 22-23 Haziran 2022 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanısıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir."