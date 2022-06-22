Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: İngiltere Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor

#İngiltere#Savunma Bakanı#Ben Wallace
Son dakika: İngiltere Savunma Bakanı Türkiyeye geliyor

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, resmi ziyaretlerde bulunmak için yarın Türkiye'ye geliyor.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelecek olan Wallace, Bakan Akar ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmelerde Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel sorunların ele alınması bekleniyor.

DIŞİŞLERİ  BAKANI DA GELİYOR

İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss da çeşitli temaslarla bulunmak için Türkiye'ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığı'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss, 22-23 Haziran 2022 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanısıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Savunma Bakanı#Ben Wallace

BAKMADAN GEÇME!

Kiev savaşa inat normale dönüyor: Restoranlar, barlar doluyor, partiler düzenleniyor...

Kiev savaşa inat normale dönüyor: Restoranlar, barlar doluyor, partiler düzenleniyor...

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Düz duvara bile tırmanıyorlar| Akrep mevsimi geldi... Sokarsa ne yapılmalı İşte doğru bilinen yanlışlar

Düz duvara bile tırmanıyorlar| Akrep mevsimi geldi... Sokarsa ne yapılmalı? İşte doğru bilinen yanlışlar!

#Akrep Sokması
Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir... Sigara bağımlılığına son mu

'Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir...' Sigara bağımlılığına son mu?

#Bağımlılık Tedavisi

BAKMADAN GEÇME!

Kiev savaşa inat normale dönüyor: Restoranlar, barlar doluyor, partiler düzenleniyor...

Kiev savaşa inat normale dönüyor: Restoranlar, barlar doluyor, partiler düzenleniyor...

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Düz duvara bile tırmanıyorlar| Akrep mevsimi geldi... Sokarsa ne yapılmalı İşte doğru bilinen yanlışlar

Düz duvara bile tırmanıyorlar| Akrep mevsimi geldi... Sokarsa ne yapılmalı? İşte doğru bilinen yanlışlar!

#Akrep Sokması
Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir... Sigara bağımlılığına son mu

'Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir...' Sigara bağımlılığına son mu?

#Bağımlılık Tedavisi