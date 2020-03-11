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Haber Giriş: 11.03.2020 - 01:55,Son Güncelleme:/

Son dakika... İngiltere Sağlık Bakanı Yardımcısı Nadine Dorries'de çıktı corona virüs tespit edildi

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Son dakika... İngiltere Sağlık Bakanı Yardımcısı Nadine Dorries'de çıktı corona virüs tespit edildi
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İngiltere Sağlık Bakanı Nadine Dorries, corona virüs testinin pozitif çıktığını, kendini evde karantinaya aldığını duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Nadine Dorries, kendisini evinde karantinaya aldı.

İngiltere'de şu ana kadar Sağlık Bakan Yardımcısı dahil 382 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede virüs sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca: Bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
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