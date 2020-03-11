Haber Giriş: 11.03.2020 - 01:55,
Son dakika... İngiltere Sağlık Bakanı Yardımcısı Nadine Dorries'de çıktı corona virüs tespit edildi
İngiltere Sağlık Bakanı Nadine Dorries, corona virüs testinin pozitif çıktığını, kendini evde karantinaya aldığını duyurdu.
İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Nadine Dorries, kendisini evinde karantinaya aldı.
İngiltere'de şu ana kadar Sağlık Bakan Yardımcısı dahil 382 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede virüs sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle