Son dakika... İngiltere parlamentosuna sunum yapıldı: Koronavirüsün Çin'de tasarlandığına inanmak makul

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Koronavirüs yaklaşık 2 yıldır hayatımızda. Ancak virüsün nasıl ve nereden çıktığı konusunda hala bilim dünyası hemfikir olabilmiş değil.

Salgının ilk günlerinden beri virüsün Wuhan'daki laboratuvardan sızdığı iddiası gündemdeki sıcaklığını korurken İngiltere'den gelen haber ile gözler bir kez daha buraya çevrilmiş durumda.

İngiliz parlamentosunda kurulan Bilim ve Teknoloji Seçim Komitesi'ne sunum yapan Harvard Üniversitesi'nden Dr. Dr. Alina Chan çok konuşulacak ifadelere yer verdi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Pekin'in DSÖ ve diğer ülkelerden gelen araştırma tekliflerine kapıyı kapatmasının Kovid-19'un Wuhan'daki laboratuvardan çıktığını ve virüsün insan yapımı olduğu iddialarını güçlendirdiğini belirtti.

Koronavirüsün laboratuvar kökenli olma olasılığının bulunduğunun altını çizen Harvard araştırmacısı şu ifadeleri kullandı;

'Bence laboratuvar kökenli olma olasılığı daha yüksek. Şu anda, pandeminin kökenini bilen insanların öne çıkması güvenli değil. Ama eninde sonunda ortaya çıkacak kadar çok bilginin saklandığı bir çağda yaşıyoruz.'

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Pek çok üst düzey virologdan, genetiğiyle oynanmış bir kaynağın makul olduğu yönünde görüş geldiğini belirten Chan, 'Buna ilk SARS virüsünde değişiklikler yapan virologlar da dahil' dedi.

ÇİN'İN KORONA BELGELERİNDEKİ ŞOKE EDEN İFADELER

Söz konusu rapor Çin - virüs ilişkisini bir kez daha gündeme taşıdı. Önceki haftalarda ise Çin'in 'Koronavirüs belgeleri' ABD'li yetkililer tarafından ele geçirilmiş ve Çin'in sır gibi sakladığı proje deşifre olmuştu.

ABD basınında geniş yer bulan söz konusu belgelere göre, Çinli bilim adamları son altı yıldır koronavirüs dahil biyolojik ve genetik silahlar üzerinde araştırmalar yürütüyor.

Söz konusu belgelerde bu proje bir savaş durumunda 'zaferin temel silahı' olarak adlandırılıyor ve detaylı incelemeler sunuyor. Belgelerde Üçüncü Dünya Savaşı'nın beklenenin aksine kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi yer alıyor.

ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan iki atom bombasına atıfta bulunan belgelerde biyolojik silahların yeni bir dünya savaşında 'zafer için temel silah' olacağının altı çiziliyor.

Halk Kurtuluş Ordusu'nda görev alan bilim adamlarının hazırladığı dosya, hastalıkların 'daha önce hiç görülmemiş bir şekilde' silah yapmak için manipüle edilmesini incelediğini iddiası yer alıyor.

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Belgelerde biyolojik silahların maksimum etkiyi göstermesi için gereken koşullar da özetleniyor. Belgelerde 'biyolojik saldırı gece veya şafak vakti sabit rüzgar yönü olduğu zamanda yapılmalı' ifadesi yer alıyor.