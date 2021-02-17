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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 17.02.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Son dakika: İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı

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Son dakika: İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip acil olarak hastaneye kaldırıldı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Dük, kendini iyi hissetmediği gerekçesiyle King Edward VII Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Hastaneden yapılan açıklamaya göre Prens Philip önlem amaçlı olarak birkaç gün hastanede tutulacak. 

Prens Philip, eşi Kraliçe Elizabeth ile birlikte yakın zamanda koronavirüs aşısı yaptırmıştı. 

Edinburgh Dükü, haziran ayında 100. doğum günün kutlayacaktı. 

Kraliçe Elizabeth ve eşi aşı oldu
Kraliçe Elizabeth ve eşi aşı oldu

 

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