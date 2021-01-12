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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 17:01 | Son Güncelleme:

Son dakika...İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'dan flaş Uygur Türkleri açıklaması

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Son dakika...İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'dan flaş Uygur Türkleri açıklaması
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Son dakika haberleri...İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Uygur Türklerine yönelik muamelesinin barbarlık düzeyinde olduğunu belirterek zorla çalıştırılarak elde edilen ürünlerin ithaline yasak getirileceğini söyledi.

Son dakika haberleri...İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Uygur Türklerine yönelik muamelesinin barbarlık düzeyinde olduğunu belirterek zorla çalıştırılarak elde edilen ürünlerin ithaline yasak getirileceğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

 

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