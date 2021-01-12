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Son dakika...İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'dan flaş Uygur Türkleri açıklaması
Son dakika haberleri...İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Uygur Türklerine yönelik muamelesinin barbarlık düzeyinde olduğunu belirterek zorla çalıştırılarak elde edilen ürünlerin ithaline yasak getirileceğini söyledi.
Son dakika haberleri...İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Uygur Türklerine yönelik muamelesinin barbarlık düzeyinde olduğunu belirterek zorla çalıştırılarak elde edilen ürünlerin ithaline yasak getirileceğini söyledi.
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