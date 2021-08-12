MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: İngiltere bandralı tekne Ege Denizi'nde battı!
GeriDünya Son dakika: İngiltere bandralı tekne Ege Denizi'nde battı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 12.08.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

Son dakika: İngiltere bandralı tekne Ege Denizi'nde battı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: İngiltere bandralı tekne Ege Denizi'nde battı!

Son dakika haberine göre İngiltere bandralı bir tekne Ege Denizi'nde, Yunanistan açıklarında battı. Teknenin yolcuları için kurtarma operasyonu sürüyor.

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Yunanistan açıklarında İngiliz bandıralı bir yolcu teknesi battı.

Yunan sahil güvenliği, Milos Adası yakınlarında batan tekne için kurtarma operasyonunun devam ettiğini açıkladı.

Batan teknede 17 yolcunun bulunduğu bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi