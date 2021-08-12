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Son dakika: İngiltere bandralı tekne Ege Denizi'nde battı!
Son dakika haberine göre İngiltere bandralı bir tekne Ege Denizi'nde, Yunanistan açıklarında battı. Teknenin yolcuları için kurtarma operasyonu sürüyor.
Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Yunanistan açıklarında İngiliz bandıralı bir yolcu teknesi battı.
Yunan sahil güvenliği, Milos Adası yakınlarında batan tekne için kurtarma operasyonunun devam ettiğini açıkladı.
Batan teknede 17 yolcunun bulunduğu bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...