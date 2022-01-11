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Son dakika... İngiliz uzmandan ezber bozan Omicron iddiası!

#Koronavirüs#İngiltere#Dünya
Son dakika... İngiliz uzmandan ezber bozan Omicron iddiası

Omicron'a karşı en iyi korumayı sağlamak için pek çok ülke üçüncü doz kararı aldı. Bunun en iyi koruma yöntemi olduğunu belirten uzmanlar yine de yüzde yüz koruma sağlamadığının altını çizerken İngiltere'den hayli ilginç bir haber geldi. ZOE Covid Çalışması'ndan Doktor Claire Steves'e göre hapşırma, 'aşıdan önce önce hiç görmediğimiz' bir semptom olarak karşımıza çıkıyor.

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde.

Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olan Omicron'un yayılması son sürat devam ederken yapılan çalışmalar ile her gün Omicron'u biraz daha iyi tanıyoruz.

İlk defa Güney Afrika'da görüne Omicron'un semptomları hakkında da çok şey öğrenildi. İngiltere'de pandeminin hareketlerini takip eden ZOE Covid Çalışması bu çabaya büyük katkı vermiş durumda.

ZOE bulgularına göre sık görülen semptomlardan birisi de hapşırmak. ZOE Covid Çalışması'ndan Doktor Claire Steves'e göre hapşırma, 'aşıdan önce önce hiç görmediğimiz' bir semptom.

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Doktor, normalden daha fazla hapşırmanın Kovid-19'un bir işareti olabileceğini, ancak yalnızca aşılanmış kişilerde görüldüğünü öne süren ZOE bulgularına atıfta bulundu.

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Steves konu ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'İlginç bir şekilde, verilerimiz aşılanmış ve daha sonra Kovid-19 için pozitif test edilen kişilerin, aşı olmayanlara kıyasla hapşırmayı bir semptom olarak bildirme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.'

OMICRON'UN BELİRTİLERİ NELER?

Omicron'un ilk ortaya çıktığı Güney Afrika'daki doktorlar, hastaların gece terlemesi semptomları bildirdiğini belirtiyor.

Omicron ile enfekte olan hastalar bunun dışında burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, vücut ağrıları gibi semptomlardan şikayetçi.

Son dakika... İngiliz uzmandan ezber bozan Omicron iddiası

 

DAHA BULAŞICI AMA DAHA HAFİF!

Öte yandan ilk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönünde.

Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.

Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor.

Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varnatında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az. Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli.

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Nüfus içinde gelişen bağışıklık durumu da gözetildiğinde, Omicron enfeksiyonu ile hastaneye yatma riski yüzde 25-30 düzeyinde azalırken, hastanede bir günden fazla kalma riski de yüzde 40 düşüş gösteriyor.

Imperial College araştırmasını yürüten ekipten Prof. Neil Ferguson, bunun "bir ölçüye kadar iyi Haber" olduğunu söylüyor. Ancak bu düşüşün modellemede büyük bir değişiklik yaratacak düzeyde olmadığını belirterek, Omicron'un hızlı yayılması nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısının hala yüksek seyredebileceği ve bunun sağlık servisi üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantın neden daha hafif olabileceğine dair veriler sunuyor.

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Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini göstermişti.

Cambridge Üniversitesi araştırmaları da Omicron varyantının akciğer hücrelerini birbirine yapıştırmada diğer varyantlar kadar etkili olmadığını ortaya koymuştu. Ağır hastaların akciğerlerinde genellikle bu sorun ortaya çıkıyordu.

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#Koronavirüs#İngiltere#Dünya

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