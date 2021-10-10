Son dakika... İngiliz uzmandan çift virüs uyarısı: Ölüm oranı 2 kat arttı!

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Dünya hala 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde.

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan virüs 5 milyona yakın insanın hayatına mal oldu. Henüz koronavirüs salgını sona ermemişken dünya grip salgınına hazırlanıyor.

Uzmanlar bir süredir 'Twimdemic' (çift pandemi) konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılara bir yenisi İngiltere'den geldi.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı başkanı Dr Jenny Harrie, grip ve Kovid-19'un aynı anda insanları hedef alabileceğini belirtti.

Harries'e göre, bu kış aynı anda hem grip hem de Kovid-19'a yakalanan kişilerin ölme olasılığı, yalnızca koronavirüsü olanlara göre iki kat daha fazla.

İngiltere'nin 'belirsiz biz kışla' karşı karşıya olduğunun altını çizen Harries çözümün aşı olduğunu vurguladı. Bilim insanı mutlaka hem koronavirüs hem de grip aşılarının olunması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl da benzer endişeler dile getirilmiş, iki virüsün salgının daha ağır geçmesine neden olabileceği uyarısı yapılmıştı.

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Ancak korkulan olmamış, dünya genlinde ciddi bir artışa rastlanmamıştı. Uzmanlar bu yıl da 'çift pandemi' dönemini hasarsız atlatabilmek adına 'aşı olun' çağrılarını sıklaştırdı.

Öte yandan dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 237 milyon 327 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 844 bine ve iyileşenlerin sayısı 214 milyon 455 bine yükseldi.

Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 932 bini, Hindistan'da 33 milyon 914 bini, Brezilya'da 21 milyon 517 bini ve İngiltere'de 8 milyon 46 bini geçti.