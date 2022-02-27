Son dakika... Ä°ngiliz bakandan flaÅŸ iddia: Ukrayna krizi yÄ±llarca sÃ¼rebilir

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DÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ gÃ¼nlerdir Ukrayna'da. PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan savaÅŸ tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rerken Ä°ngiltere'den flaÅŸ aÃ§Ä±klamalar geldi.

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Liz Truss, Rusya'nÄ±n mÃ¼zakere Ã§abalarÄ±na gÃ¼venmediÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ngiliz bakan, Sky News'e verdiÄŸi demeÃ§te, 'Åžimdi Ruslar mÃ¼zakerelerde ciddiyse, birliklerini Ukrayna'dan Ã§ekmeleri gerekiyor' dedi.

Truss, 'UkraynalÄ±larÄ±n kafasÄ±na silah dayayarak pazarlÄ±k yapamazlar... Yani aÃ§Ä±kÃ§asÄ± bu sÃ¶zde mÃ¼zakere Ã§abalarÄ±na gÃ¼venmiyorum' ifadelerini kullandÄ±.

Truss, bunun Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin iÃ§in sonun baÅŸlangÄ±cÄ± olabileceÄŸini sÃ¶yledi. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde daha fazla yaptÄ±rÄ±m olacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi

Ä°ngiliz bakan Ukrayna krizinin yÄ±llar boyunca sÃ¼rebileceÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

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GeÃ§tiÄŸimi saatlerde Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ PeskovÂ Rus heyetinin UkraynalÄ±lar ile mÃ¼zakerelere baÅŸlamak iÃ§in Belarus'un Gomel kentine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Peskov, 'Rusya konuÅŸmaya hazÄ±r, Moskova UkraynalÄ±larÄ± bekliyor' demiÅŸti. Peskov'un bu yanÄ±tÄ±na Ukrayna lideri Zelenski'den jet hÄ±zÄ±nda yanÄ±t gelmiÅŸ, Zelenski, 'EÄŸer Rusya Ukrayna'ya Belarus topraklarÄ±ndan saldÄ±rmamÄ±ÅŸ olsaydÄ±, Minsk'te gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler mÃ¼mkÃ¼n olabilirdi' demiÅŸti.

'Ukrayna'ya saldÄ±rganlÄ±k gÃ¶stermemiÅŸ baÅŸka yerlerde gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere aÃ§Ä±ÄŸÄ±z' diyen Zelensli sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etmiÅŸti;

'VarÅŸova, Ä°stanbul, BakÃ¼... Biz bu ÅŸehirleri mÃ¼zakereler iÃ§in Rusya'ya sunduk. AslÄ±nda fÃ¼zelerin Ukrayna'ya uÃ§madÄ±ÄŸÄ± diÄŸer ÅŸehirler de olabilir. Ama Minsk'te olmaz.'

Zelanski aÃ§Ä±klamasÄ±nda 'Rusya'nÄ±n eylemleri Ukrayna'ya yÃ¶nelik soykÄ±rÄ±m iÅŸaretidir' ifadesine de yer vermiÅŸti.

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