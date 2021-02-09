Son dakika... İlk sonuçlar geldi! Vuhan'a giden DSÖ ekibinden Kovid-19'un kaynağıyla ilgili açıklama

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Dünyanın gözü bir süredir Çin'de koronavirüs salgınının merkezi olarak gösterilen Vuhan kentine incelemelerde bulunmak için giden Dünya Sağlık Örgütü ekibindeydi. Çin'e gitmeden önce bir dizi diplomatik engelle karşılaşan, sonrasındaysa 14 günlük zorunlu karantina sürelerini dolduran ekip ilk incelemelerinden elde ettikleri sonuçları açıkladıkları bir toplantı düzenledi.

DSÖ ekibi, yapılan araştırmanın yeni bilgiler ortaya çıkardığını ancak salgınla ilgili genel bilgilerin ve salgının resminin önemli ölçüde değiştirmediğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü virüs uzmanı Peter Ben Embarek, koronavirüsün kökenini belirlemeye yönelik çalışmaların herhangi bir hayvana işaret etmediğini ve bulguların salgının Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'dan önce tespit edilmediğini söyledi.

Öte yandan DSÖ salgının başından beri konuşulan ve tüm dünyada komplo teorilerine sebep olan virüsün laboratuvardan yayıldığı tezinin ise olası görünmediğinin altını çizdi.





KORONAVİRÜS İNSANLARA NASIL BULAŞTI?

Neredeyse bir ay süren çalışmalarda DSÖ ekibinin uzman üyeleri zaman zaman Çinli yetkililerin kendileriyle işbirliği içinde olduklarını ve birçok yeni bilgiler elde ettiklerini işaret eden açıklamalar yapmış olsalar da bugün yapılan toplantıda ortaya koyulan veriler aslında Kovid-19 salgınının kökeni hakkında çok büyük sürprizlere yer bırakmadı.

Ekip adına açıklamayı yapan DSÖ uzmanı Peter Ben Embarek, virüsün Vuhan Viroloji enstitüsü'ndeki laboratuvardan yayıldığı yönündeki iddiaların gerçekleri yansıtmadığını ve bunun 'hayli olasılık dışı' olduğunu belirtirken virüsün Aralık 2019 tarihinden önce de var olduğu ve insanlara bulaştığına dair iddiaları reddettiklerini belirtti.

Kovid-19'un Vuhan'daki mağaralarda bulunan yarasalardan, bölgede araştırma yapan bilim insanlarına bulaştığı yönündeki iddialar koronavirüs salgınıyla ilgili kabul gören teorilerin başında geliyordu. DSÖ virüs uzmanı Peter Benn Embarek, koronavirüsün kökeninde yarasaların canlı konak olduğuna işaret eden veriler bulunduğunu ancak bunun Vuhan'da gerçekleşmediğini söyledi.

DSÖ ekibi geçtiğimiz günlerde Vuhan'daki hayvan pazarında yaptıkları incelemelerde koronavirüs salgınının buradan yayıldığına dair kanıt bulunamadığını açıklamıştı.

Salgında virüsün dondurulmuş gıdalar yoluyla bulaşmış ve dünyaya yayılmış olma ihtimali de araştırılıyordu. DSÖ yetkilileri önümüzdeki günlerde bu iddiaların gerçekliğini araştırmak üzere çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

Vuhan'daki laboratuvarın içinden bir görüntü

KOVİD-19 SALGININDA SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 106 milyon 514 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 323 bini, iyileşenlerin sayısı 78 milyon 155 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 27 milyon 532 bin, Hindistan'da 10 milyon 831 bin, Brezilya'da 9 milyon 504 bin ve Rusya'da 3 milyon 967 bini aştı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Kovid-19 ile mücadelede geleneksel yöntemlerle üretilen aşıları tercih etme isteği nedeniyle BioNtech firmasının aşısına ilk etapta sıcak bakmadığı belirtildi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Sputnik V ve Çin aşısının AB'den gerekli onayı alması durumunda, ülkesinde üretilmesi için çalışacağını bildirdi.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier Kovid-19 tedbirlerinin erkenden gevşetilmesi konusunda açıklamalarda bulunan siyasetçileri uyararak, Kovid-19 vaka sayılarının ekim sonundaki sayıların çok altında olmadığını söyledi.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın beraber geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk olarak virüsün Güney Afrika'da görülen varyantına karşı daha az etkili olduğu belirlendi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkesinin Rusya'dan aldığı Kovid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" aşısının öncelikli olarak yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık çalışanlarına yapılacağını söyledi.

Salgın nedeniyle yaklaşık 5 aydır uzaktan eğitimin devam ettiği Ürdün'de, okullarda kademeli şekilde yüz yüze eğitime geçileceği belirtildi.

İlk Kovid-19 aşılarının Afganistan'a Hindistan ve Kamboçya'ya Çin üzerinden ulaştırıldığı bildirildi.

İsrail'de 16 yaş üstü herkesi kapsayacak şekilde genişletilmesine rağmen Kovid-19'a karşı aşılama hızının yarı yarıya düştüğü bildirildi.