Son dakika: İlk kareler geldi! ABD ve Yunanistan harekete geçti

Türkiye'nin Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tatbikatına rest çekip karşı tatbikat ilan etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, Yunanistan'da paniği artırdı. Yunan basını bütün gelişmeleri manşetine taşımaya devam ediyor.

Bugün gerçekleşecek kritik AB toplantısı öncesi Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan ile Türkiye’nin doğrudan diyaloğa geçmelerini istediğini bildiren bir açıklama yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili olarak, "Yunanistan'ın bölgede böyle bir NAVTEX ilanına hakkı yoktur. Türkiye ne Oruç Reis gemimizin ne de ona refakat eden donanma ordumuzun faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır. Tam tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonrasını düşünecek ve oraya çıkacak sonuçlara katlanacaklar Navtex ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır" açıklamasını yapmıştı.

İki ülkenin aynı bölgede tatbikata girişeceğini bildiren Yunan medyası, bugün ise arabuluculuğa soyunan Almanya'nın çabalarını öne çıkarıyor.

Kathimerini, manşetine taşıdığı son dakika gelişmesinde ABD ve Yunanistan donanmalarının Doğu Akdeniz'de düzenlediği ortak tatbikatı duyurdu.

Tatbikatın ilk fotoğrafları da Yunan medyasında geniş yer buldu.

Habere göre, Fransız Rafale jetlerinin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait dört F-16 da gösteriye katılacak. Ayrıca donanma tarafında Yunanistan'a eşlik edecek ülkeler arasında Fransa, İtalya, Mısır, ABD ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi de bulunuyor.

Kathimerini, tatbikattan ilk fotoğrafları paylaştı. Dün Girit'in güneyinde çekilen fotoğraflarda ABD ve Yunan deniz kuvvetleri bir arada görülüyor.

Kathimerini'nin haberine göre tatbikatta Yunanistan'a ait fırkateyn, denizaltı ve F-16'larının yanı sıra ABD'ye ait USS Winston Churchill savaş gemisi ve ABD hava kuvvetleri helikopteri de yer alıyor.

Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre ortak tatbikatta planlama, savunma, haberleşme ve bilgi paylaşımı gibi konularda paylaşım yapılacak, aynı zamanda iki ülke arasındaki geçmişe dayanan derin ilişkiler ve işbirliği de vurgulanacak.

Açıklamada ayrıca iki tarafın da hazırlık, çarpışma kapasitesi konusunda çalışma yapacağı yer alıyor.

Doğu Akdeniz'de gerginlik tırmanmaya devam ederken Yunan Devlet Bakanı Giorgos Gerapetritis de sert açıklamasıyla gündeme geldi.

Giorgos Gerapetritis açıklamasında Türkiye'nin askeri baskısı devam ettiği sürece Yunanistan'ın diyaloğa girmeyeceğini belirtirken 'Böyle bir durumda Yunanistan sadece kendi ekonomik bölgesini ve kıta sahanlığını konuşacaktır.' ifadesi yer aldı.