Son dakika: İdlib'deki alçak saldırı dünya basınında

Uluslararası gazeteler ve haber ajansları, hava saldırısı sonucu 33 Türk askerinin hayatını kaybetmesini son dakika olarak duyurdu.

Deutsche Welle (DW): Türkiye, NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip. Ancak böyle bir kontekste bu maddenin işletilmesine onay verilir mi bilinmiyor. Daha önce sadece bir kez bu madde işletildi o da ABD'nin talebiyle Afganistan'da.

Al Jazeera: Hava saldırısında Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi gerilimi daha artıracak, yeni bir insani kriz dalgası tetiklenebilir.

New York Times: Türk ordusu, Suriye'nin kuzeybatısındaki hava saldırısında büyük kayıp yaşadı. Bu saldırı Suriye'deki savaşın seyrini değiştirebilir.



Associated Press (AP): Türk yetkililer Suriye'nin kuzeybatısındaki hava saldırısında askerlerin hayatını kaybettiğini açıkladı, bir gündeki en büyük kayıp.

The Guardian: Türkiye, Suriye iç savaşında en kötü günü yaşadı. Rusya üç aydır İdlib'de Şam'a yardım ediyor.

Le Monde: Bombardımanlar Ankara ile Moskova'nın arasını açma riski doğuruyor. Rus ve Türk yetkililer arasındaki yeni tur görüşmeler Perşembe günü Ankara'da gerçekleşti, sonucuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Financial Times: Saldırı, Türkiye'yi Suriye rejimi ile Rus müttefiklerine karşı topyekûn bir çatışmaya itme riski taşıyor. Saldırıyla, İdlib'deki insani krizi ve mülteci akınını önlemeye çalışan Türkiye, NATO üyesi müttefiklerinden destek çağrısını yineleyecektir.