Son dakika: Tahıl sevkiyatında önemli gelişme... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yarını işaret etti!

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Ukrayna ile Rusya arasında geçtiğimiz cuma günü Türkiye’de imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından tahıl sevkiyatında önemli bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Ukrayna'dan tahıl sevk edecek ilk gemi yarın sabah yola çıkabilir' dedi.

Kalın 'Hangi koordinattan nasıl çıkacak, uluslararası karasularına girdiğinde, Türk kara sularına girdiğinde kim yükleyecek gibi detaylar var' ifadeleriyle süreci anlattı.

Kalın Rus ve Ukrayna tarafı ile sürekli temas halinde olunduğunu da söyledi.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI NASIL İMZALANDI?

Ukrayna ve Rusya tahılının savaş aylardır Karadeniz'den çıkamaması yüzünden Afrika'da gıda sıkıntısı yaşanıyor, kıtada sekiz bölgede açlık tehlikesi baş gösterdi.

Rusya'nın işgalinden önce Rusya ve Ukrayna'nın tahıl ihracatı dünyadaki toplam buğday ve arpa ihracatının üçte birini oluşturuyordu. Rusya da kendi tahıl ve gübresini ihraç etmeye istekli.

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Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin ardından, Ukrayna ve Rusya, tahıl ürünlerinin Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına taşınmasına olanak sağlayan anlaşmaya 22 Temmuz günü İstanbul'da imza atmışlardı.

Anlaşma, Rusya ve Ukrayna, birbirleriyle bir anlaşmaya imza atmayı kabul etmediği için iki ayrı belgenin imzalanması suretiyle sağlanmıştı.

İki anlaşmanın da adı aynıydı: Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi.

Bunlardan ilki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve BM Genel Sekreteri Guterres tarafından imzalandı.

İkincisi ise Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ve BM Genel Sekreteri Guterres tarafından imzalandı.