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Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu: Riyad’ın Finans Merkezi’ndeki bir kulenin Husilerin saldırısına hedef olduğunu belirtti.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Finans merkezindeki kulelerden biri alçakça bir terör saldırısına maruz kaldı. Yetkililer şu anda saldırı yerini inceliyor" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, sabah saatlerinde Husilerin Necran ve Suleyil bölgelerinde saldırı tehdidine karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı duyurmuştu.

Husiler, 19 Kasım'da da yine Riyad'daki finans merkezinde bulunan bir kuleye saldırı düzenlemişti. Suudi Arabistan makamları, saldırıda vurulan kulede hasar oluştuğunu, can kaybı yaşanmadığını açıklamıştı.

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Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki

YEMEN'DE ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Yemen ordusunun ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde bulunan Akrud cephesinde İran destekli Husilere karşı düzenlediği operasyonda 27 Husinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Hükümete bağlı Akrud Cephesi Medya Merkezi'nden yapılan açıklamada, ordu birliklerinin Taiz'deki Menara ve Aden dağları, Kor Vadisi, Şab Muzaffer, Eslaaf ve Makda bölgelerinde Husilere ait mevzi ve toplanma noktalarını hedef alan bir operasyon gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Yemen ordusunun yürüttüğü operasyonda 27 Husinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, hedef alınan mevzi ve tahkimatlarda ağır hasar oluştuğu söylendi.

YEMEN İÇ SAVAŞI

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti. Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

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Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı Yemen'de, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi. Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a da balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.