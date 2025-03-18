Son dakika... Husiler duyurdu: ABD uçak gemisine 3. saldırı!

Haberin Devamı

Husiler Telegram hesaplarından yaptıkları açıklamada ABD'ye ait USS Harry S. Truman uçak gemisini füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını, bunun son 48 saat içinde gerçekleştirilen 3. saldırı olduğunu duyurdular.



Saldırı henüz doğrulanmadı ABD'li bir savunma yetkilisi AFP'ye yaptığı açıklamada Husilerin "yalan ve dezenformasyon yaymaya devam ettiğini" belirtti.



Husiler, ülkeye yoğun saldırıları sebebiyle ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman'a dün de iki ayrı saldırı gerçekleştirmişti.

ABD'NİN YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

Haberin Devamı

Husilerin lideri Husi, 11 Mart'taki açıklamasında ise "Tel Aviv'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için tanınan sürenin sona ermesinin ardından İsrail gemilerinin Kızıldeniz, Umman Denizi, Bab el-Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde belirlenen bölgelerdeki geçiş yasağının yeniden başladığını" söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

İran destekli Husiler, pazar günü, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'nin (Yemen'e) düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da fazla geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etmiş, gerginliğin tırmandırılmasına aynı şekilde gerginliği tırmandırarak karşılık vereceklerini kaydetmişti.

ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirten Husi, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını aktarmıştı.