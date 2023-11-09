Son dakika! Husiler ABD SİHA'sı düşürdü

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Husiler, Yemen karasularında ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi SİHA'yı düşürdüğünü açıklamıştı. Husiler, SİHA'nın ABD tarafından İsrail'i desteklemek için kullanıldığını iddia etmişti. Pentagon yetkilileri, bu iddiayı kabul etti.

"CENTCOM DA OLAYI DEĞERLENDİRİYOR"

ABD'nin açıklamasına ilişiklin son bilgileri paylaşan Washington CNN Türk Temsilcisi Yunus Paksoy şunları söyledi:

Pentagon yetkilileri tarafından doğrulandı. Uzaktan kumanda edilen SİHA, Yemen kıyısı açıklarında uluslararası hava sahasındayken Husiler tarafından düşürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da olayı değerlendiriyor.