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Son dakika! Husiler ABD SİHA'sı düşürdü

Güncelleme Tarihi:

#Husiler#ABD#Gazze
Son dakika Husiler ABD SİHAsı düşürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 01:01

Husiler, Yemen karasularında ABD'ye ait SİHA'yı düşürdüğünü iddia etmişti. ABD, Yemen kıyısı açıklarında SİHA'nın düştüğünü teyit etti.

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Husiler, Yemen karasularında ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi SİHA'yı düşürdüğünü açıklamıştı. Husiler, SİHA'nın ABD tarafından İsrail'i desteklemek için kullanıldığını iddia etmişti. Pentagon yetkilileri, bu iddiayı kabul etti.

"CENTCOM DA OLAYI DEĞERLENDİRİYOR"

ABD'nin açıklamasına ilişiklin son bilgileri paylaşan Washington CNN Türk Temsilcisi Yunus Paksoy şunları söyledi:

Pentagon yetkilileri tarafından doğrulandı. Uzaktan kumanda edilen SİHA, Yemen kıyısı açıklarında uluslararası hava sahasındayken Husiler tarafından düşürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da olayı değerlendiriyor.

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#Husiler#ABD#Gazze

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