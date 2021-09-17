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Son dakika! Hollanda'da büyük şok: Oklu saldırıda iki kişi öldü!

#HOLLANDA#Saldırı#Ok Ve Yay
Son dakika Hollandada büyük şok: Oklu saldırıda iki kişi öldü

Hollanda'da oklu saldırı dehşeti yaşandı. Hollanda medyasında yer alan habere göre elindeki yay ve ok ile yoldan geçenlere saldıran bir kişinin, 2 kişiyi öldürdüğünü, 1 kişiyi de yaraladığı açıklandı.

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Hollanda'nın Almeo kentinde gerçekleşen saldırıda iki kişi öldürüldü. Yetkililere göre, olayda bir kişi de yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ise yaralı olarak ele geçirildi.

Hollanda medyasında yer alan habere göre elindeki yay ve ok ile yoldan geçenlere saldıran bir kişinin, 2 kişiyi öldürdüğünü, 1 kişiyi de yaraladığı açıklandı.

Saldırgana ait olduğu iddia edilen görüntüler de Twitter'da kullanıcılar tarafından paylaşıldı.

Yetkililer olayın terör bağlantısı olmadığı düşünüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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#HOLLANDA#Saldırı#Ok Ve Yay