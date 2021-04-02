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HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Hollanda AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilerde kullanımını durdurdu!
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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 02.04.2021 - 17:56 | Son Güncelleme:

Son dakika: Hollanda AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilerde kullanımını durdurdu!

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Son dakika: Hollanda AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilerde kullanımını durdurdu!

AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hollanda'dan gelen son dakika haberine göre aşının 60 yaş altı için kullanımı durduruldu.

AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hollanda'dan gelen son dakika haberine göre aşının 60 yaş altı için kullanımı durduruldu.

Aşının birçok Avrupa ülkesinde uygulanması yan etki endişeleri yüzünden durdurulmuş, şirket ise yan etkiler konusunda aşı kaynaklı olduğuna dair kanıt olmadığını söyleyerek savunma yapmıştı.

Hollanda'dan gelen son dakika haberine göre aşının 60 yaş altı için kullanımı durduruldu.

Almanya da birkaç gün önce benzer bir karar almıştı.

 

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