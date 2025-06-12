Son dakika... Hindistan'da yolcu uçağı yerleşim bölgesine düştü

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X hesabından paylaşım yapan Modi, "Ahmedabad'daki trajedi bizi şaşkına çevirdi ve üzdü. Kelimelerle anlatılamayacak kadar yürek parçalayıcı bir olay. Bu üzücü zamanda, düşüncelerim bundan etkilenen herkesle birlikte. Kazadan etkilenenlere yardım etmek için çalışan bakanlar ve yetkililerle temas halindeyiz."
Boeing, Hindistan'da düşen Air India'ya ait Boeing 787-8 Dreamliner'a ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "İlk raporları aldık. Daha fazla bilgi toplamak için çalışıyoruz" denildi.
Kazanın ardından Boeing hisselerinde 10 milyar dolarlık değer kaybı yaşandı. Şirket hisseleri yüzde 8'e yakın bir oranda erirken, hisse fiyatları 214 dolardan 198 dolara geriledi.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Hindistan'da yaşanan kazanın ardından açıklama yaptı. Starmer, kazaya ilişkin görüntülerin "dehşet verici" olduğunu ifade etti.
Starmer, "Londra'ya giden ve çok sayıda İngiliz vatandaşını taşıyan uçağın Hindistan'ın Ahmedabad kentinde düşmesi çok üzücü. Bu acı verici günde yolcular ve aileleri için dua ediyorum" dedi.
Bir görgü tanığı, kazanın yaşandığı noktayı "kaos, duman ve yıkım" sözleriyle özetledi.
Hindistan'ın PTI haber ajansına konuşan görgü tanığı, "Evdeydim, çok büyük bir ses duydum. 'Ne oluyor?' diye dışarı çıktığımızda havada çok yoğun bir duman gördüm. Buraya geldiğimizde uçaktakilerin cansız bedenlerinin ve uçağın enkazının geniş bir alana saçılmış olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.
Yaşanan uçak kazasında, kurtulanın olması ihtimalinin zayıf olduğu belirtildi. Uçağın, doktorların kaldığı bir pansiyona düştüğü bilgisi aktarıldı.
Bölgeden gelen sosyal medya görüntülerinde havada yoğun siyah duman olduğu görülürken, uçağın düştüğü yoğun yerleşim yerinde bina ve araçların yandığı dikkati çekti.
Ayrıca, havalimanı ve çevresindeki yolların kapatıldığı bilgisi paylaşılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildiği belirtildi.
India Today'in ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı habere göre, eski Gucerat Başbakanı Vijay Rupani'nin düşen uçakta olduğu düşünülüyor.
2016-2021 yılları arasında Gucerat Başbakanı olarak görev yapan Rupani'nin uçuş manifestosunda 12 numaralı yolcu olduğu belirtildi. India Today, Rupani'nin biniş kartının bir kopyasının da ellerinde olduğunu vurguladı.
Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu Kinjarapu, arama ve kurtarma ekiplerinin seferber edildiğini ve olay yerine yardım sağlamak için tüm çabaların gösterildiğini söyledi.
Kinjarapu, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda “En yüksek alarm durumundayız. Durumu şahsen takip ediyorum” dedi.
İngiltere'den yapılan resmi açıklamada, yolcuların aileleri ile temas halinde oldukları ve derin üzüntü içinde oldukları ifade edildi. Açıklamada, tüm yolcuların ailelerine destek verileceği vurgulandı.
Air India, düşen uçaktaki yolcuların 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiliz, 7'sinin Portekiz ve birinin Kanada vatandaşı olduğunu duyurdu. Yetkililer, uçağın pilotunun Kaptan Sumeet Sabharwal, yardımcı pilotunun ise Clive Kundar olduğunu açıkladı.
BBC'nin haberine göre, Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'nda bütün uçuşların durdurulduğu bildirildi. Bir havalimanı yetkilisi, ikinci bir duyuruya kadar bütün uçuşların askıya alındığını ifade etti.
Air India uçağının düşmeden önce yardım çağrısı gönderdiği açıklandı. Yetkililerin açıklamasına göre uçak, düşmeden önce 625 feet yükseliğe ulaştı. Uçağın pilotu, kaza meydana gelmeden önce havalimanına yardım çağrısı gönderdi. Yetkililer, çağrıdan kısa süre sonra uçak ile iletişimin koptuğunu belirtti.
CNN TÜRK Programcısı Hakan Çelik, uçak kazasına yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:
“Çok üzücü ve vahim bir olay. Kaza mı yoksa başka bir şey mi ancak tahminler üzerinden değerlendirilebilir. Olayın ne olduğunun anlaşılması için kapsamlı bir kaza kırım raporunu görmek lazım. Bu uçak modern, geniş gövdeli, çift motorlu, yeni teknolojiye sahip bir uçak. İlk üretildiğinde pillerle ilgili sorunlar yaşanmıştı ancak daha sonra kendi kategorisinde güvenli bir uçak haline geldi. Uçak kazalarının meydana gelmesinde birden çok fazla faktör rol oynayabilir. Bazen tek faktör bazen de birden fazla faktör bir araya gelebilir. Modern uçaklar iniş ve kalkışlarda pilot hatalarını minimalize edebilir. Uçuşlarda en riskli durum iniş ve kalkış safhalarıdır. Bu olay uçak kalktıktan sonra meydana geldiği için uçağın yakıt deposu doludur, dolu yakıtlı bir uçağın kalktıktan sonra düşmesi son derece kritiktir. Bu durum, inişe nazaran bir takım patlama ve yangın risklerini arttırır. Motor arızası söz konusu ise bu uçaklar belli bir hıza ulaştıktan sonra tek motorla kalkabilecek kapasiteye sahiptirler. Uçak motorlarına kuşlar girebilir, bu tehlikedir. Kalkış anında 2 motora birden kuş çarpması olursa faciaya neden olabilir. Hindistan ile Pakistan arasındaki krizden kaynaklı mıdır bilmiyoruz, bu iddialar spekülasyon olur. Hava şartları da kazaya neden olabilir. Yine pilot hataları da önemli bir faktördür, örneğin kuyruk sürtmesi, kanadın yere çarpması kazalara neden olabilir.”
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Sivil Havacılık Bakanı Rammohan Naidu'dan kazayla ilgili bilgi aldı. Bakanın ofisinden yapılan açıklamada, Naidu'nun kurtarma operasyonuna nezaret etmek üzere Ahmedabad'a doğru yola çıktığı belirtildi.
Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, kazayla ilgili olarak Gucerat eyaleti yetkilileriyle görüştüğünü bildirerek, Yeni Delhi hükümetinin desteğini açıkladı. Havalimanı ve çevresindeki yolların kapatıldığı bilgisi paylaşılırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği belirtildi.
Hindustan Times'ın haberine göre, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kidwai, yerel saatle 13.38'de havalanan uçağın, kalkıştan 5 dakika sonra düştüğünü bildirdi. Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürü Faiz Ahmed Kidwai, Gucerat eyaletindeki uçak kazasının, kalkıştan 5 dakika sonra meydana geldiğini açıkladı.
Air India'nın açıklamasında, Londra Gatwick seferini yapan yolcu uçağının "bir olaya karıştığı" ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer numaralı uçuş, bugün, 12 Haziran 2025'te bir olaya karıştı. Şu anda olayın detaylarını araştırıyoruz ve en kısa sürede daha fazla güncelleme paylaşacağız."
Sosyal medyada kazaya ilişkin ilk görüntüler paylaşıldı.
WATCH: Air India plane carrying 242 people crashes in Ahmedabad while taking off for flight to London pic.twitter.com/KyLVZaV6i7— BNO News (@BNONews) June 12, 2025
Associated Press'in (AP) haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürü Faiz Ahmed Kidwai, uçakta 232'si yolcu ve 12'si mürettebat olmak üzere toplamda 244 kişi bulunduğunu açıkladı. Sosyal medyada ise uçağın Ahmedabad'da bir yerleşim bölgesine düştüğü öne sürüldü. Yetkililer, Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçağın havalimanı yakınlarındaki Meghani bölgesine düştüğünü doğruladı.
Hindistan'ın Ahmedabad bölgesinde Air India'ya ait yolcu uçağı düştü. Görgü tanıkları, uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğü bilgisini verdi. Air India, kazaya ilişkin basına açıklama yaptı. Uçağın, Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra'daki Gatwick Havalimanı'na gitmek için 13.10'da kalkış yaptığı belirtildi. Ahmedabad polisi, bölgeyi trafiğe kapattı.
Hindistanlı havayolu şirketi Air India, geçmişte de çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği kazalarla gündeme gelmişti. Havayolu şirketinin karıştığı kazalar şu şekilde:
1-Air India Flight 855 – 1 Ocak 1978
Boeing 747‑237B, Bombay’dan havalandıktan kısa süre sonra pilotun uzay yönelim kaybı nedeniyle denize düştü. 213 kişi hayatını kaybetti.
2-Air India Flight 101 – 24 Ocak 1966
Boeing 707, Mont Blanc’a çarparak düştü. 177 kişi öldü.
3-Air India Flight 182 (“Kanishka”) – 23 Haziran 1985
Boeing 747, Montreal–London seferinde, İrlanda kıyıları yakınında bombalı saldırı sonucu düştü. 329 kişi öldü. Kaza, bugüne dek firmaya ait en büyük felaket olarak kayıtlara geçti.
4-Air India Flight 403 – 21 Haziran 1982
Boeing 707, Mumbai’ye inişte yağmurlu havada kontrollü bir kalkış sırasında düştü. 17 kişi öldü, 25 kişi yaralı kurtuldu.
5-Air India Express Flight 812 – 22 Mayıs 2010
Boeing 737‑800, Mangalore havaalanına iniş sırasında pist sonunu geçerek uçuruma yuvarlandı. 158 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kurtuldu.
6-Air India Express Flight 1344 – 7 Ağustos 2020
Kozhikode’ye iniş sırasında pistten çıktı, gövde ikiye ayrıldı. 21 kişi öldü, 169 kişi yaralandı.