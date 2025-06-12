Son dakika... Hindistan'da yolcu uçağı yerleşim bölgesine düştü

Hakan Çelik uçak kazasını değerlendirdi

CNN TÜRK Programcısı Hakan Çelik, uçak kazasına yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:



“Çok üzücü ve vahim bir olay. Kaza mı yoksa başka bir şey mi ancak tahminler üzerinden değerlendirilebilir. Olayın ne olduğunun anlaşılması için kapsamlı bir kaza kırım raporunu görmek lazım. Bu uçak modern, geniş gövdeli, çift motorlu, yeni teknolojiye sahip bir uçak. İlk üretildiğinde pillerle ilgili sorunlar yaşanmıştı ancak daha sonra kendi kategorisinde güvenli bir uçak haline geldi. Uçak kazalarının meydana gelmesinde birden çok fazla faktör rol oynayabilir. Bazen tek faktör bazen de birden fazla faktör bir araya gelebilir. Modern uçaklar iniş ve kalkışlarda pilot hatalarını minimalize edebilir. Uçuşlarda en riskli durum iniş ve kalkış safhalarıdır. Bu olay uçak kalktıktan sonra meydana geldiği için uçağın yakıt deposu doludur, dolu yakıtlı bir uçağın kalktıktan sonra düşmesi son derece kritiktir. Bu durum, inişe nazaran bir takım patlama ve yangın risklerini arttırır. Motor arızası söz konusu ise bu uçaklar belli bir hıza ulaştıktan sonra tek motorla kalkabilecek kapasiteye sahiptirler. Uçak motorlarına kuşlar girebilir, bu tehlikedir. Kalkış anında 2 motora birden kuş çarpması olursa faciaya neden olabilir. Hindistan ile Pakistan arasındaki krizden kaynaklı mıdır bilmiyoruz, bu iddialar spekülasyon olur. Hava şartları da kazaya neden olabilir. Yine pilot hataları da önemli bir faktördür, örneğin kuyruk sürtmesi, kanadın yere çarpması kazalara neden olabilir.”



