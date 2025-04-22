×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Hindistan'da turistlere silahlı saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Hindistan#Keşmir#Silahlı Saldırı
Son dakika... Hindistanda turistlere silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 16:51

Hindistan yönetimindeki Keşmir'de silahlı kişilerin bir grup turiste ateş açması sonucu en az 24 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Haberin Devamı

 AFP haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre yetkililer bunun son yıllarda sivillere gerçekleştirilen 'en kötü saldırı' olduğunu vurguluyor.

Saldırı, Srinagar'ın yaklaşık 90 kilometre uzağında bulunan Pahalgam'da gerçekleşti. Eli silahlı saldırganların turistleri kurşun yağmuruna tuttuğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer yaralananların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığını duyurdu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hindistan#Keşmir#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!