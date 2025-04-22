Son dakika... Hindistan'da turistlere silahlı saldırı

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AFP haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre yetkililer bunun son yıllarda sivillere gerçekleştirilen 'en kötü saldırı' olduğunu vurguluyor.

Saldırı, Srinagar'ın yaklaşık 90 kilometre uzağında bulunan Pahalgam'da gerçekleşti. Eli silahlı saldırganların turistleri kurşun yağmuruna tuttuğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer yaralananların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığını duyurdu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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