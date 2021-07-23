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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 23.07.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

Son dakika... Hindistan'da toprak kayması: 36 ölü!

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Son dakika... Hindistan'da toprak kayması: 36 ölü!

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Hindistan'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle 36 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da etkili olan muson yağmurlarının ardından meydana gelen toprak kaymalarında 36 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre, Hindistan'ın doğusundaki Shivaji Nagar bölgesinde şiddetli yağışların ardından bir ev çöktü, iki kişi öldü ve sekiz kişi yaralandı.

Ratnagiri şehrinde ise dün şiddetli yağışların ardından tepelik alanlardan 200 kişi kurtarıldı. 70 bin kişiye ev sahipliği yapan sahil kasabası Chiplun'da bölgenin yarısından fazlası sular altında kaldı.

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Ratnagiri bölge yöneticisi B.N. Patil, kurtarma operasyonları için ordu, sahil güvenlik ve Ulusal Afet Müdahale Gücü'nden yardım istediğini söyledi.

Hindistan donanmasından yapılan açıklamada, mahsur kalan kişileri tahliye etmek için bölgeye helikopterlerin sevk edildiği ve botlarla kurtarma ekipleri gönderildiği bildirildi.

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