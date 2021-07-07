Son dakika: Hindistan'da flaş istifa! Sağlık Bakanı görevi bıraktı

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Hindistan'da Sağlık Bakanı Harsh Vardhan istifa etti.

Hindistan, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Sağlık bakanının istifasının gerçekleşmesi beklenen kabine değişikliği öncesi gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin bugün içinde kabine değişikliğine gitmesi bekleniyordu.

Haber, Reuters'a başbakanlık ofisine yakın kaynaklar tarafından iletildi.

Bakan Harsh Vardhan, Hindistan'ın koronavirüs mücadelesinde ön saflarda yer alıyordu. Ancak özellikle nisan ve mayıs aylarında yaşanan Kovid-19 kaynaklı sağlık sistemi krizlerinde eleştiri oklarının hedefi oluyordu.

Başbakan Modi'nin bugün ilerleyen saatlerde istifa eden bakanın yerine gelecek ismi açıklaması bekleniyor.

Kulislerde ise çoktan Sağlık Bakanı'nın hükümetin salgında kriz yönetimi konusundaki başarısızlığının bedelini ödeyen isim olmak üzere seçildiği konuşulmaya başlandı.

HİNDİSTAN'DA KOVİD-19 SALGININDA HASTA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 43 bin 733 yeni vaka tespit edildi, 930 kişi öldü, 47 bin 240 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı 459 bin 920'ye geriledi.

İyileşenlerin sayısı 55 gündür günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 29 milyon 799 bin 534 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,1'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 663 bin 665'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 404 bin 211'e çıktı.

UYGULANAN AŞI DOZU 361 MİLYONU AŞTI

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 361 milyon 323 bin 548 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke olarak öne çıkıyor.

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