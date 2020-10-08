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DHA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 11:31 | Son Güncelleme:

Son dakika: Hindistan’da fabrikada yangın!

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Son dakika: Hindistan’da fabrikada yangın!
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Hindistan’da Narela endüstriyel bölgesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı.

Yerel medyada yer alan habere göre yangın, Hindistan’ın başkenti Delhi'nin Narela endüstriyel bölgesindeki bir fabrikada çıktı.

Yangının TSİ ile 07.50'de çıktığı ve bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği ifade edildi.

Yangın sonrası ölen veya yaralanan olup olmadığı açıklanmazken, yangını çıkış nedeni araştırılıyor. 

Olay anı ise, Maneesh Aggarwal adlı gazeteci tarafından kayda alındı.

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