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Haber Giriş: 19.06.2020 - 10:02,Son Güncelleme:

Son dakika... Hindistan'da 24 saatte koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 336 kişi hayatını kaybetti

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Son dakika... Hindistan'da 24 saatte koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 336 kişi hayatını kaybetti
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Hindistan'da son 24 saatte 13 bin 586 yeni Kovid-19 vakası görüldü, 336 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da son 24 saatte 13 bin 586 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü, 336 kişi hayatını kaybetti.

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 13 bin 586 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, ülkede toplam vaka sayısının 380 bin 532'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 336 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 12 bin 573'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 10 bin 386 artışla 204 bin 711'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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