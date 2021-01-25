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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 09:40 | Son Güncelleme:

Son dakika... Hindistan- Çin sınırında gerginlik!

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Son dakika... Hindistan- Çin sınırında gerginlik!
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Ajansların son dakika olarak geçtiği habere göre, Hindistan-Çin sınırında gerginlik yaşanıyor. Her iki tarafta da yaralı askerler olduğu bilgisi verildi.

Hint basınında yer alan haberlerde, askerlerin, üç gün önce Hindistan'ın Nepal ve Butan arasındaki Sikkim eyaletinin kuzeyindeki Naku La geçidinde çatıştığı, her iki taraftan da yaralıların olduğu bildirildi.

Çin ve Hint askerleri, 2020 Haziran'ında sınırın kuzeybatısındaki Ladak bölgesinde bulunan Galvan Vadisi'nde çatışmış, olayda 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti.

İki ülke arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı Çin ve Hindistan arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.  Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor. 

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

 

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