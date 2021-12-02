Son dakika: Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız? Pfizer'dan açıklama geldi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ons altın fiyatları 1 ayın dibinde Fiyatlarda yön neresiOns altın fiyatları 1 ayın dibinde! Fiyatlarda yön neresi?#Altın Fiyatları
Prof. Dr. Şen canlı yayında gün verdi ve uyardı Lodos geri dönüyorProf. Dr. Şen canlı yayında 'gün' verdi ve uyardı! Lodos geri dönüyor#Hava Durumu
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıDünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı#Koronavirüs
Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız Pfizerdan yanıt geldiHer yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız? Pfizer'dan yanıt geldi#Kovid Aşısı
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan önemli açıklamalarTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
İlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacakİlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Geçtiğimiz ay istifa etmişti... Sebastian Kurzdan flaş karar Geçtiğimiz ay istifa etmişti... Sebastian Kurz'dan flaş karar!#Sebastian Kurz
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduYeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
CIAde cinsel istismar skandalı Devlet sırrı diyerek hepsine göz yummuşlarCIA'de cinsel istismar skandalı! 'Devlet sırrı' diyerek hepsine göz yummuşlar#CIA
Kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruzKum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?#Kum Fırtınası
Kupada ilginç anlar Yeni Mert Günok vakası ama bu kez... Beklenmedik anda herkesi şaşırttı...Kupada ilginç anlar! Yeni Mert Günok vakası ama bu kez... Beklenmedik anda herkesi şaşırttı...#Giresunspor
İkizi değil, kardeşiİkizi değil, kardeşi!#Ünlüler Ve Kardeşleri
Ünlü oyuncu tedavi edilemeyen hastalığına meydan okuyorÜnlü oyuncu tedavi edilemeyen hastalığına meydan okuyor#Michael J Fox
Katil olduğu günü ağlayarak anlattı... Sessizliğini bozduKatil olduğu günü ağlayarak anlattı... Sessizliğini bozdu#Alec Baldwin
Şampiyonu 6 ay önceden açıkladılar Küme düşecek takımlar ise...Şampiyonu 6 ay önceden açıkladılar! Küme düşecek takımlar ise...#Süper Lig Şampiyonluk
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız? Pfizer'dan açıklama geldi

#Kovid Aşısı#Koronavirüs#Dünya
Son dakika: Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız Pfizerdan açıklama geldi

BioNTech ile birlikte koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreten Pfizer'dan yeni açıklamalar geldi. Şirketin CEO'su önümüzdeki yıllarda da takviye dozların gerekli olabileceğini belirtti.

Haberin Devamı

2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Son dönemde yeni varyant Omicron ile gündemden düşmeyen virüs pek çok ülkenin takviye doz kararı almasına neden oldu.

Haliyle herkesin aklında 'her yıl aşı olmamız gerekecek mi' sorusu var. ABD ilaç şirketi Pfizer'in Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Albert Bourla'dan bu soruya yanıt geldi.

Bourla, önümüzdeki yıllarda da takviye dozların gerekli olabileceğini belirtti.

Gözden Kaçmasın

Omikron yoksa beklenen mutasyon mu Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covidi bitirebilirOmikron yoksa beklenen mutasyon mu? Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Covid'i bitirebilirHaberi görüntüle

Bourla BBC'ye verdiği mülakatta şu ifadeleri kullandı;

'Şimdiye kadar gördüğüm her şeye dayanarak bir tahminde bulunmamız gerekiyorsa, şunu söyleyebilirim ki yıllık aşıların çok sağlam ve çok yüksek düzeyde koruma sağlamak için muhtemelen gerekli olduğunu söyleyebilirim.'

Dr Bourlaayrıca Pfizer'in yıl sonuna kadar üç milyar doz aşı tedarik etmesini beklediğini ve dört milyar dozunun gelecek yıl teslim edileceğini söyledi.

Haberin Devamı

CEO, yeni varyant Omicron'a karşı bir aşı hazırlamanın yaklaşık 100 gün süreceğinin altını çizdi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika... Pandeminin sonu mu geliyor Dev bankanın stratejisti açıkladıSon dakika... Pandeminin sonu mu geliyor? Dev bankanın stratejisti açıkladıHaberi görüntüle

Geçtiğimiz günlerde Pfizer ile birlikte Koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'den de benzer bir açıklama gelmişti.

Şahin Alman basınına yaptığı açıklamada salgınla mücadelede aşının önemine dikkat çekmiş ve her yıl bir doz hatırlatıcı aşıya ihtiyaç olabileceğini belirtmişti.

BioNTech’in Baş Tıbbi Sorumlusu Özlem Türeci ise geçtiğimiz günlerde DW'ye yaptığı açıklamada 'Elbette birkaç yıl daha virüsle uğraşacağız' ifadesine yer vermiş ve koronavirüsün yıllar içinde nüfusun bazı gruplarının her yıl veya iki yılda bir aşılandığı gribe benzer bir virüse dönüşebileceğinin altını çizmişti.

 BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Pfizer CEO'su Albert Bourla, yeni tür aşı için çalışmaların başladığını söyledi
daha fazla video içinPfizer CEO'su Albert Bourla, yeni tür aşı için çalışmaların başladığını söyledi
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kovid Aşısı#Koronavirüs#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs