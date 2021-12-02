Son dakika: Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız? Pfizer'dan açıklama geldi

Haberin Devamı

2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Son dönemde yeni varyant Omicron ile gündemden düşmeyen virüs pek çok ülkenin takviye doz kararı almasına neden oldu.

Haliyle herkesin aklında 'her yıl aşı olmamız gerekecek mi' sorusu var. ABD ilaç şirketi Pfizer'in Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Albert Bourla'dan bu soruya yanıt geldi.

Bourla, önümüzdeki yıllarda da takviye dozların gerekli olabileceğini belirtti.

Bourla BBC'ye verdiği mülakatta şu ifadeleri kullandı;

'Şimdiye kadar gördüğüm her şeye dayanarak bir tahminde bulunmamız gerekiyorsa, şunu söyleyebilirim ki yıllık aşıların çok sağlam ve çok yüksek düzeyde koruma sağlamak için muhtemelen gerekli olduğunu söyleyebilirim.'

Dr Bourlaayrıca Pfizer'in yıl sonuna kadar üç milyar doz aşı tedarik etmesini beklediğini ve dört milyar dozunun gelecek yıl teslim edileceğini söyledi.

Haberin Devamı

CEO, yeni varyant Omicron'a karşı bir aşı hazırlamanın yaklaşık 100 gün süreceğinin altını çizdi.

Geçtiğimiz günlerde Pfizer ile birlikte Koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'den de benzer bir açıklama gelmişti.

Şahin Alman basınına yaptığı açıklamada salgınla mücadelede aşının önemine dikkat çekmiş ve her yıl bir doz hatırlatıcı aşıya ihtiyaç olabileceğini belirtmişti.

BioNTech’in Baş Tıbbi Sorumlusu Özlem Türeci ise geçtiğimiz günlerde DW'ye yaptığı açıklamada 'Elbette birkaç yıl daha virüsle uğraşacağız' ifadesine yer vermiş ve koronavirüsün yıllar içinde nüfusun bazı gruplarının her yıl veya iki yılda bir aşılandığı gribe benzer bir virüse dönüşebileceğinin altını çizmişti.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR