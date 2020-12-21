Son dakika…Hava paniğin görüntüleri ortaya çıktı!

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, olayın geçtiğimiz Pazartesi günü bir yolcunun aniden rahatsızlanması ve uçağın New Orleans’a acil iniş yapmasıyla vuku bulduğu belirtildi.

Havayolu sözcüsü, yolcunun uçuştan önce kendisine daha önce kovid-19 teşhisi konulmadığını ve semptom görmediğini belirten bir belgeyi imzalamış olduğunu söyledi.

Yolcunun semptomlar konusunda havayolu şirketine yalan söylediği iddialar arasında...



Diğer yolcuların ifadelerine göre hayatını kaybeden adam titriyor, terliyor ve daha uçak kalkmadan önce nefes almakta zorlanıyordu. United Havayolları Flight 591 Los Angeles’a doğru giderken bir yolcunun durumu hızla kötüleşti, nefesi kesildi ve kaptan, adamın tıbbi yardım alması için acil iniş yapma kararı aldı.



Uçak acil iniş gerçekleştirirken, acil durum prosedürü kapsamında harekete geçildi ve yolcuya kalp masajı yapıldı.

Yolcunun fenalaştığı esnada uçuş ekibi, uçakta herhangi bir doktor olup olmadığını sordu ve tıbbi bilgisi olan birkaç kişi yardım etmek için ayağa kalktı. Yolcular tarafından çekilen fotoğraflarda, kimliği henüz belirlenemeyen 3 yolcunun ölen yolcuya kalp mesajı yaptığı görülüyor.





Görgü tanıkları acil müdahale sırasında adamın renginin maviye döndüğünü söyledi.

Hasta yolcuya, uçağın koridorunda yaklaşık 1 saat boyunca kalp masajı yapıldı. Sağlık görevlileri, New Orleans’a acil iniş gerçekleştirdi uçağın içine girdi ve ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı.



Havayolu şirketinin sözcüsü medyaya yaptığı açıklamada, pilotun acil iniş talep ederken bir yolcunun kalp krizi geçirdiğini ve kuleyi bu durum konusunda bilgilendirdiği aktarıldı. Hastaneye kaldırılan yolcunun eşinin sağlık görevlilerine eşinin tat ve koku kaybı yaşadığını söylemesinin ardından, şüpheler adamın koronavirüsten ölmüş olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaşmıştı.









