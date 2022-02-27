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Son dakika... Harkiv'de sokak savaşı! İlk görüntüler geldi

#Ukrayna#Rusya#Harkiv

Rus askerleri ile Ukrayna ordusu arasında Harkiv'de yoğun çatışmalar yaşanıyor. Kentte sokak çatışmalarının başladığı belirtiliyor. Bölgedeki sokak çatışmalarından ilk görüntüler geldi.

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Savaşın dördüncü gününde Ukrayna'nın Harkiv kentinde çatışmalar yoğunlaşıyor.

Gelen son dakika bilgisine göre, Ukrayna ordusu Harkiv'e giren özel kuvvetler ile çatışıyor.

Harkiv valisi Oleg Sinegubov sabah saatlerinde bir Facebook gönderisinde, 'Düşmanın hafif araçları Kharkiv şehrine girdi. Ukrayna silahlı kuvvetleri düşmanı ortadan kaldırıyor' ifadelerine yer verdi.

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Rusya sınırına yakın bir bölgede bulunan kentteki Rus nüfusun fazla olması nedeniyle Harkiv'de Kiev'dekine benzer bir direnişin yanşamayabileceği belirtiliyor.

Bölgeden gelen bilgiler iki ordunun kentin sokaklarında çatıştığı yönünde. Ukrayna ordusu kentin kontrolünün elinde olduğunu duyurdu.

Ukrayna Ordusu, gece saatlerinde Harkiv'deki saldırıların püskürtüldüğünü ve kentin Ukrayna'nın kontrolünde olduğunu açıklamıştı.

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Açıklamada imha edilen Rus araçları ve zırhlıların imha edildiği, evlerin hasar gördüğü ve yaralıların olduğu bilgisine yer verilmişti.

Öte yandan Kiev'in dışındaki bir petrol deposu ile Harkiv'deki bir gaz nakil hattının vurulduğuna dair farklı kaynaklardan haberler geldi.

Yetkililer, yanan deponun zehirli dumanlar yaydığı konusunda uyarıda bulundu ve evlerinde kalan halka, pencerelerini sıkıca kapatmalarını söyledi. Kiev sakinlerinin çoğu sığınaklara ve metro istasyonlarına sığındı.

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#Ukrayna#Rusya#Harkiv