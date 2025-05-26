Son dakika... Hamas Trump'ın ateşkes teklifini kabul etti iddiası! Witkoff: İsrail ile anlaşma sağlandı

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Hamas'tan yapılan açıklamada, ABD'nin önerdiği ateşkes teklifinin kabul edildiği kaydedildi. Hamas yetkilileri, anlaşma sağlanırsa 10 rehinenin 2 grup halinde serbest bırakılacağını duyurdu.

Witkoff'un teklifi, 10 rehinenin serbest bırakılması karşılığında 70 günlük ateşkes sağlanmasını içeriyordu. Hamas, ateşkesin sağlanması için İsrail'in Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerden geri çekilmesini de şart koşmuştu.

AA'nın haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen kaynak, teklifin kabul edildiğini doğrulayarak, Hamas'ın Filistin halkının çıkarları ve devam eden soykırımın durdurulması amacıyla Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiğini belirtti.

WITKOFF'TAN İLK AÇIKLAMA

Hamas'ın ateşkesi kabul ettiği haberleri üzerine bir açıklama yapan Witkoff, Hamas ile henüz görüşmediklerini ancak İsrail'in anlaşmayı kabul ettiğini belirtti. Witkoff, İsrail heyetinin ABD'ye olumlu yanıt verdiğini söyledi.

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Hamas yetkililerinin teklifi kabul ettiği haberlerinin doğru olmadığını vurgulayan Witkoff, bu konuda henüz bir gelişme yaşanmadığını sözlerine ekledi.

Hamas'ın bugün yaptığı başka bir açıklamada, İsrail'in sivil halkı hedef alarak özellikle kadın ve çocukların hayatını kaybetmesine yol açan katliamlar işlediği vurgulanarak, Gazze'de çok sayıda cesedin tanınamayacak halde olduğunu kaydedildi.

TEKLİFİN DETAYLARI NE?

ABD'nin önerisi, İsrail ordusunun ateşkes kapsamında Gazze'nin bir bölümünden çekilmesini içeriyor. İsrail, anlaşmayı kabul ederse 2 ay önceki sınırlara geri çekilecek.

Öneriye göre, Hamas'ın 10 rehineyi serbest bırakması karşılığında, İsrail'in de bazı Filistinli esirleri iade etmesi gerekiyor. Ayrıca anlaşmada, Gazze'nin bütün bölgelerine insani yardım ulaştırılması maddesi de yer alıyor.

İsrail basını, bugünkü haberlerinde ateşkes teklifinin Hamas kabul etse bile Tel Aviv yönetimi tarafından reddedileceğini öne sürmüştü. İsrail hükümeti, daha önce Hamas'ın 5 rehineyi serbest bırakması karşılığında kısmi ateşkes sağlanmasını içeren teklifini reddetmişti.

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İsrailli yetkililer, henüz Witkoff'un teklifine ilişkin bir açıklama yapmadı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Son olarak yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi okulunu hedef alan IDF, onlarca kişiyi öldürdü.

İSRAİL ASKER SAYISINI ARTIRACAK

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, hükümetin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Silvan Mahallesi'nde gerçekleştireceği toplantıda, 400 bin olan yedek asker sayısını 50 bin arttırma kararını onaylamasının beklendiği kaydedildi. İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesi nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında yapılacak toplantıda alınacak kararla aktif görevde bulunan yedek askerlerin görev süresinin uzatılabileceği ifade edildi.

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Ayrıca yeni düzenleme ile yedek askerlerin eğitim alması, görev değişimine gitmeleri ve yeniden askere çağrılmalarının mümkün olacağı bilgisi verildi.

İsrail ordusu, Gazze'de işgali kalıcı hale getirecek ve Filistinlileri Gazze'nin güneyine sürecek yeni kapsamlı saldırılar için on binlerce yedek askere celp göndermişti.

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