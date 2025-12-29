Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde öldü: Kasam Tugayları'ndan açıklama

Haberin Devamı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde hayatını kaybetti. Hamas, Ebu Ubeyde'nin öldüğünü doğruladı.

İsrail, Ebu Ubeyde'yi 30 Ağustos'ta Gazze'ye düzenlediği bir hava saldırısında öldürdüğünü öne sürmüştü. Hamas, bugün yaptığı açıklamayla Ubeyde'nin öldüğünü kabul etti.

AFP'nin haberine göre, Hamas'ın Telegram kanalı üzerinden yapılan açıklamada, "Milyonlarca insanın sevdiği maskeli adam, Kassam Tugayları’nın büyük şehit komutanı ve sözcüsü Ebu Ubeyde’nin önünde saygıyla eğiliyoruz" denildi.

EBU UBEYDE KİMDİR

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Ebu Ubeyde kod adlı resmi sözcüsü, İsrail-Gazze savaşının en önemli isimlerinden biriydi. Takma adı, Müslüman bir askeri komutan olan, Muhammed Peygamber'in sahabelerinden Ebu Ubeyde ibn el-Jarrah'a atıfta bulunuyordu.

Ebu Ubeyde, İzzeddin el-Kassam komutanı Muhammed el-Deif'in 7 Ekim Cumartesi günü İsrail'in güneyinde 1200 kişinin ölümüne yol açan, Hamas'ın verdiği isimle "El Aksa Tufanı Operasyonu"nun başladığını duyurmasının ardından tanınmış bir isim haline gelmişti.

Ebu Ubeyde'nin gerçek kimliği bilinmiyor. Görüntülü mesajlarında her zaman yüzünü kırmızı kefiye ile örtüyordu. Ebu Ubeyde açıklamalarını, 2020 yılında açıldığı söylenen Telegram kanalı üzerinden paylaşıyordu. Bilinen başka bir sosyal medya hesabı yoktu. Görüntülü mesajları, sosyal medyada dolaşıyor ve birçok haber kanalında yayınlanıyordu.

Şarkul Avsat'a göre, Ebu Ubeyde ilk kez 2002 yılında El Kassam'ın saha yetkililerinden biri olarak bilinmeye başlanmıştı. Gazete, onun medyaya yüzünü kapatarak konuştuğunu, İsrail'in 1993'te hapsettiği İzzedin el-Kassam'ın eski lideri Imad Aqel'in tarzını kopyaladığını söylemişti.

2006 yılında Ebu Ubeyde, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın resmi sözcüsü olarak atanmıştı. İlk kez 25 Haziran 2006'da, aralarında Hamas'ın da bulunduğu silahlı grupların Gazze sınırı yakınındaki İsrail askeri noktalarına baskın düzenlediğinde kamuoyu önüne çıkmıştı.

Ebu Ubeyde’nin kimliği birçokları için merak konusu. 25 Ekim'de İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Ebu Ubeyde olduğunu iddia ettiği bir kişinin fotoğrafını gösteren bir videoyu paylaşmıştı.

