Hamas İsrailli rehinelerle iletişimi kaybetti! İsrail'e 'Saldırıları durdurun' çağrısı

Hamas, Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerden ikisiyle iletişimi kaybettiğini bildirdi. Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarını 24 saatliğine durdurması istendi.

İsrail'in kara harekatı başlattığı Gazze'de Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerden ikisiyle iletişim kurulamadığı kaydedildi.

Hamas, iletişimin İsrail tarafından bölgeye düzenlenen yoğun saldırılar sonucu koptuğunu belirtti.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği kara ve hava saldırılarını 24 saatliğine durdurması talep edildi.

TRUMP'TAN ORTA DOĞU AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın açıklamasından kısa süre sonra yaptığı Truth Social paylaşımında, "Orta Doğu tarihte ilk kez özel bir şey için hazır. Bunu başaracağız" dedi.

Trump'ın yarın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sunması beklenen Gazze planında 60 günlük ateşkes ve rehinelerin iadesine dair detaylar bulunduğu öne sürülmüştü. 

