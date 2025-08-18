×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER Dünya Haberleri

Son dakika... Hamas ateşkes teklifini onayladı

Güncelleme Tarihi:

#Hamas#Ateşkes#Gazze
Son dakika... Hamas ateşkes teklifini onayladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 17:57

Hamas kaynakları, Gazze için teklif edilen yeni ateşkes önerisini kabul ettiklerini duyurdu.

Haberin Devamı

Hamas kaynakları, Mısır'ın başkenti Kahire'de arabulucalar ile Gazze için teklif edilen yeni ateşkes önerisini kabul ettiklerini duyurdu.

Al Jazeera'ya konuşan bir kaynak, ateşkese ilişkin "arabulucuların yeni önerisini herhangi bir değişiklik olmadan kabul ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak, Gazze'ye acil ve kesintisiz insani yardım ulaştırılmasının ve tutukluların serbest bırakılmasının önemini vurguladı. 

Gazze Şeridi'nin işgalinin veya Filistinlilerin yerinden edilmesine kesin bir şekilde karşı çıktıklarının altını çizen kaynak, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filsitin devletinin kurulmasının bölgede barış ve istikrarı sağlamanın tek yolu olduğunu söyledi.

60 GÜNLÜK ATEŞKES TEKLİFİ

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin devam eden dolaylı görüşmelerde yeni bir gelişme yaşanmıştı.

Haberin Devamı

Adı açıklanmayan Filistinli bir yetkili, arabulucuların Mısır’daki Hamas heyetine, 60 günlük bir ateşkes ve rehinelerin iki grup halinde serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklif yaptığını açıklamıştı.

Yetkili, "Teklif, kalıcı ateşkes müzakerelerini başlatmak için bir çerçeve anlaşması" ifadelerini kullanarak, Hamas'ın kendi içinde ve diğer Filistinli grupların liderleriyle istişarelerde bulunarak arabulucuların yeni teklifini gözden geçireceğini belirtmişti.

Gözden KaçmasınHamas’a Gazze’de ateşkes için yeni teklifHamas’a Gazze’de ateşkes için yeni teklifHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hamas#Ateşkes#Gazze

BAKMADAN GEÇME!