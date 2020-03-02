MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Hamaney'in danışmanı corona virüsten öldü
GeriDünya Son dakika: Hamaney'in danışmanı corona virüsten öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 02.03.2020 - 11:32,Son Güncelleme:/

Son dakika: Hamaney'in danışmanı corona virüsten öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Hamaney'in danışmanı corona virüsten öldü
Abone Olgoogle-news

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışman meclisi üyelerinden olan Seyid Muhammed Mir-Muhammed corona virüsten yaşamını yitirdi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışman meclisi üyesi Seyid Muhammed Mir-Muhammed'in corona virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. İran'da ilk kez corona virüsten üst düzey bir yetkili ölmüş oldu.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 385 yeni vaka tespit edildiğini açıklamıştı. Cihanpur, son belirlemelere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 54'e, vaka sayısının ise 978'e yükseldiğini belirtmişti.

SAĞLIK BAKAN YARDIMCISINDAN, VEKİLLERE HEPSİNE VİRÜS BULAŞTI

İran'da koronavirüse yakalananlar arasında İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur'un da olduğu 5 milletvekili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de yer alıyor. İran'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi de virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. 

İran'da yeni tip koronavirüs alarmı
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle