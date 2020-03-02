Son dakika: Hamaney'in danışmanı corona virüsten öldü

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışman meclisi üyesi Seyid Muhammed Mir-Muhammed'in corona virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. İran'da ilk kez corona virüsten üst düzey bir yetkili ölmüş oldu.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 385 yeni vaka tespit edildiğini açıklamıştı. Cihanpur, son belirlemelere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 54'e, vaka sayısının ise 978'e yükseldiğini belirtmişti.

SAĞLIK BAKAN YARDIMCISINDAN, VEKİLLERE HEPSİNE VİRÜS BULAŞTI

İran'da koronavirüse yakalananlar arasında İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur'un da olduğu 5 milletvekili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de yer alıyor. İran'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi de virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.