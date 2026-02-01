Hamaney'den Orta Doğu'da bölgesel savaş uyarısı

Haberin Devamı

Hamaney, devrimin 47. yılı münasebetiyle Tahran'daki konutunda halka hitap etti.

ABD’nin bir savaş başlatması durumunda sürecin yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmayacağını ve çatışmaların bölge geneline yayılacağını kaydeden Hamaney, "ABD'liler eğer bir savaş başlatırlarsa, bu sefer bölgesel bir savaş olacağını bilmelidirler" açıklamasını yaptı.

BÖLGESEL ÇAPTA ÇATIŞMA TEHDİDİ

ABD’nin İran’a yönelik bir saldırı gerçekleştirmesinin bütün Orta Doğu'yu etkileyeceğine dikkat çeken İran’ın dini lideri Hamaney, bu durumun bölgesel çapta bir çatışmaya yol açacağını belirtti.

Hamaney, "ABD'liler şunu bilsin ki, eğer bir savaş başlatırlarsa bu kez savaş bölgesel olacaktır." dedi.

Tahran yönetiminin, savaş başlatan taraf olmak istemediğini ve hiçbir ülkeye saldırmak istemediğini dile getiren Hamaney, "İran halkı, kendisine saldıran ve zarar veren olursa, ona çok sert bir karşılık verir." şeklinde konuştu.

TRUMP'I HEDEF ALDI

Tasnim haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hamaney, ABD’li yetkililerin geçmişte defalarca savaşı gündeme getirdiğini, uçak gemileri ile askeri unsurları öne çıkardığını ve askeri harekat dahil olmak üzere "tüm seçeneklerin masada" olduğunu sık sık dile getirdiklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın zaman zaman ABD’nin bölgeye gemiler gönderdiğini söylediğini belirten Hamaney, İran halkının bu tür açıklamalardan endişe duymaması gerektiğini kaydetti.

Washington yönetiminin zaman zaman savaştan söz etmeleri, uçaklardan ve savaş gemilerinden bahsetmelerinin yeni bir durum olmadığını dile getiren Hamaney, "Geçmişte de Amerikalılar defalarca söylemlerinde tehdit etmiş, 'tüm seçenekler masada' demişlerdi. Buna savaş seçeneği de dahildi." ifadelerini kullandı.

Hamaney, İran halkının söz konusu tehditlerden etkilenmeyeceğini ve ABD’nin askeri güç gösterileri karşısında korkmayacağını vurguladı.

ABD yönetimi, İran'a doğru devasa deniz gücü gönderdiğini bildirmesinin ardından hız kesmeden Orta Doğu'ya ilave askeri unsurlarını konuşlandırmaya devam ediyor.

PROTESTOLARA DARBE GİRİŞİMİ BENZETMESİ

Ülkesinde sokak gösterilerinde yaşanan olayları darbe girişimine benzeten Hamaney, "Yaşanan fitne, bir darbeye benziyordu. Bu darbe bastırıldı. Amaçları, ülkenin yönetiminde etkili ve kritik merkezleri tahrip etmekti. Bu nedenle polise, devlet kurumlarına, Devrim Muhafızları merkezlerine, bankalara ve camilere saldırdılar, Kur’an yaktılar. Ülkeyi yöneten merkezleri hedef aldılar. Bu, darbe girişimine benzer bir durumdu." dedi.

"TRUMP'IN SABRI UZUN SÜRMEYECEK"

Öte yandan, ABD’nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran konusunda sabırlı bir yaklaşım sergilediğini ancak bu tutumun sınırsız olmadığını ifade etti. Whitaker’ın değerlendirmesine göre Trump, İran’a çatışmadan geri adım atması için zaman tanırken, ABD askeri baskıyı sürdürmeye devam ediyor ve aynı zamanda gerilimin düşürülmesi için bir fırsat penceresi açık tutuyor.

Fox News’e konuşan Whitaker, Trump’ın Tahran yönetimi için net sınırlar çizdiğini belirterek, İran’ın nükleer silah edinme girişiminde bulunmaması ve ülke içindeki protestoculara yönelik şiddete son vermesi gerektiğini dile getirdi. Whitaker, İran’ın istemesi halinde gerilimi kısa sürede azaltabilecek kapasiteye sahip olduğunu söylerken, Trump’ın sergilediği itidalin de belirli bir noktaya kadar geçerli olduğunu kaydetti.

Washington yönetiminin "çok şey istemediğini" sözlerine ekleyen Whitaker, "Top artık onların sahasında, ancak Başkan Trump bu konuda sonsuza kadar sabırlı olmayacak. Başkan Trump, İran kıyılarında ve bölgede konuşlanmış bu donanmayla bunu destekliyor" ifadelerini kullandı.