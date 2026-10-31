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Son dakika... Hamaney'den orduya 'Tehditlere anında karşılık verin' talimatı

Güncelleme Tarihi:

#İran#Hamaney#Ordu
Son dakika... Hamaneyden orduya Tehditlere anında karşılık verin talimatı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 14:17

İran dini lideri Mücteba Hamaney, üst düzey askeri komutanlarla görüştü. Hamaney, komutanlara "muhtemel tehditlere anında karşılık verin" talimatı verdi.

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İran dini lideri Mücteba Hamaney, üst düzey askeri komutanlarla yaptığı görüşmede, olası tehditlere anında ve etkili şekilde karşılık verilmesi talimatını verdi.

Hamaney, İran'a yönelik yeni bir askeri veya terör saldırısı düzenlenmesi halinde saldırıların ne zaman sona ereceğine İran ordusu ve halkının karar vereceğini söyledi.

Hamaney, "Düşmanlar yeniden askeri veya terör saldırıları başlatırsa bu saldırıların ne zaman ve hangi şartlarda sona ereceğini İran Ordusu ve İran milleti belirleyecektir" dedi.

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#İran#Hamaney#Ordu

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