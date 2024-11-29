SON DAKİKA... Halep'te çatışmalar şiddetleniyor! Öğrenci yurduna bombardıman, can kaybı artıyor...

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Suriye’de rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü, Beşar Esad güçlerine Halep’in kuzeyinden sürpriz bir saldırı başlattı. Çarşamba günü sabah başlayan çatışmalarda nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 242'ye yükseldi.

HTŞ ve bazı yerel muhalif grupların 56 köy ve noktayı ele geçirdiği ve Halep merkezine 1 kilometreye kadar yaklaştığı ileri sürüldü.

Rejim karşıtı grupların Halep'in batı kırsalında kontrolünü ele geçirdiği yerleşim yerleri ve noktaların arasında El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ⁠Kefer Besme, Basartun, Hur, ⁠Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El Hüte, ⁠El Dab'a, ⁠Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ⁠Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet er Rıdvan, ⁠Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel, Kefercum, Şeyh Ali, Yaged Elades, Babis, Kefer Naha, Arrade, Mühendisin 2, Başkatin, Zirbe, Mansura, Cemiyet, Er Rahhal, Şuun Elidara, Kemari, İkarde, Elberkum, Miznaz, Keferdeal ve stratejik öneme sahip Kefer Halep yer alıyor. Bu bölgeler, daha önce Esed rejiminin kontrolündeydi.



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Halep kentinin dış mahallerine bir kilometre kadar yaklaşan ve yaklaşık 400 kilometrekarelik alanın kontrolünü ele alan rejim karşıtı gruplar, ayrıca Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla saldırdı ve bir helikopteri imha etti.

Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim birimlerini karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

ÖĞRENCİ YURTLARI BOMBALANDI

AFP haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre, HTŞ bugün Halep'i topçu ateşine tuttu.İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Halep kentindeki üniversite öğrenci yurtlarının bombalandığını, saldırının maddi hasara yol açtığını ve 4 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise "Terör örgütlerinin Halep'teki üniversite yurtlarına düzenlediği saldırıda dört sivil hayatını kaybetti " bilgisini geçti.



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Rejim karşıtı silahlı gruplar, kontrolüne aldığı bölgelerde Esed rejimine ait ağır silahlar ve depolar ile askeri araçları ele geçirdi. Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri öldü, silahlı gruplar onlarca rejim askerini esir aldı.

Bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil, İdlib kırsalına sığındı.Çatışmalar, Halep kent merkezine doğru yoğunlaşarak sürüyor.

ANKARA TAKİPTE

Ankara bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Bölgedeki bazı yerel grupların başlattıkları hareketliliği ve buna bağlı gelişmeleri yakinen takip etmekteyiz. Birliklerimiz için her türlü tedbiri aldık ve almaya da devam etmekteyiz” açıklamasını yaptı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye’deki hareketlilik Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerden bağımsız değil. Kaynaklar, “Bölgede yaşanan son gelişmelerle birlikte yerel unsurlar hem kendi pozisyonlarını tahkim etmek hem de fırsat buldukça etki alanlarını genişletmeye çalışıyor” değerlendirmesini yaptı.

