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Son dakika... Hakan Fidan'dan 'Gazze' diplomasisi: Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşları ile telefonda görüştü

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#Hakan Fidan#Gazze#Dünya
Son dakika... Hakan Fidandan Gazze diplomasisi: Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşları ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2023 14:17

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşları ile telefonda görüştü. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ile ayrı ayrı yapılan görüşmede, Gazze’de sivil halkı hedef alan saldırıların durdurulması ve ivedilikle ateşkes sağlanması için neler yapılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi.

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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Türkiye'nin Gazze'deki insanlık trajedisinin son bulmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşları ile telefonda görüştü. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ile ayrı ayrı yapılan görüşmede, Gazze'de sivil halkı hedef alan saldırıların durdurulması ve ivedilikle ateşkes sağlanması için neler yapılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ve sürekli biçimde ulaştırılmasına yönelik çabaların ele alındığı öğrenildi

 
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#Hakan Fidan#Gazze#Dünya

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