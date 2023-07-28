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Son dakika... Hakan Fidan: Kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül etmeyiz

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#Hakan Fidan#Macaristan#Dünya
Son dakika... Hakan Fidan: Kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül etmeyiz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 16:49

Macar mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 'Kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül etmeyiz' dedi. İsveç'in üyelik sürecini de değerlendiren Fidan, NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin terör ile mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıları değerlendiren Fidan, 'Bu saldırı mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu konuda uluslararası aktörler ile ciddi görüşmeler içerisindeyiz' dedi.

Fidan sözlerine şöyle devam etti;

'Avrupa'da her şey kitap yakmayla başladı. Kitap yakma sonrası toplama kampları, sonrasında da ne olduğunu biliyoruz.'

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini değerlendiren Fidan, 'Bu konuda Macaristan ile bir koordinasyon içerisinde hareket etmekteyiz. Yoğun bir temas trafiğimiz var' dedi.

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Fidan NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin terör ile mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi. Fidan İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin, "Nihai hükmü Ekim ayında meclisimiz verecek" dedi.

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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ise 'Kutsal kitapların yakılması kesinlikle kabul edilemez' dedi.

Macar bakan bu eylemin fikir özgürlüğü olarak lanse edilemeyeceğini belirtti ve 'Bütün kutsal simgelere karşı olan şiddeti kınıyoruz. Avrupa'da bu olmaz' dedi.

Szijjarto, 'Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü çok daha büyük. Sadece Macaristan için değil Avrupa'nın güvenliği açısından da önemi çok büyüktür. Türkiye kısa zaman içinde en güçlü ülkeler arasında olacak' ifadelerini kullandı.

 

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#Hakan Fidan#Macaristan#Dünya

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